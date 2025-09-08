باشگاه خبرنگاران جوان - این رژه که در سالگرد «روز پیروزی» و تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار شد، تنها یک مراسم نمادین نبود. بلکه فرصتی بود برای نمایش توانمندیهای روزافزون چین در زمین، هوا و دریا؛ جایی که «سهگانه هستهای» یا همان سامانههای پرتاب موشکهای بالستیک از هر سه حوزه عملیاتی، برای نخستین بار به جهان نشان داده شد.
در دکترین هستهای، داشتن کلاهک کافی به تنهایی بازدارندگی ایجاد نمیکند. آنچه اهمیت دارد، تنوع و قابلیت پرتاب از پلتفرمهای مختلف است: موشکهای زمینپایه، زیردریاییهای هستهای و بمبافکنهای استراتژیک؛چین با نمایش این سهگانه نشان داد که توانسته به مرحلهای مشابه با قدرتهای غربی برسد.
نخستین موشکی که در رژه دیده شد، نسخه هواپرتاب JL-1 بود که از بمبافکن استراتژیک H-6N پرتاب میشود. این حرکت نشاندهنده گرایش چین به استفاده از بمبافکنها برای حمل موشکهای کروز و بالستیک است. اطلاعات رسمی درباره ویژگیهای JL-1 هنوز محدود باقی مانده است.
در ادامه، موشک زیردریاییپرتاب JL-3 معرفی شد؛ سلاح اصلی زیردریاییهای هستهای کلاس 094 و جانشین آینده آن، کلاس 096. این موشک با سوخت جامد، بردی حدود ۹ هزار کیلومتر دارد و قادر است چندین کلاهک مستقل (MIRV) حمل کند. نخستین آزمایشهای آن به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد.
نیروی موشکی ارتش آزادیبخش (PLARF) دو موشک جدید خود را روی خودروهای پرتابگر متحرک (TEL) به نمایش گذاشت. DF-31BJ نسخه بهبود یافته DF-31AG است. اما مهمتر از آن، رونمایی رسمی از DF-61 بود؛ موشکی با برد تخمینی ۱۵ هزار کیلومتر که میتواند تا ۱۴ کلاهک MIRV حمل کند. این توانمندی، جهشی بزرگ نسبت به DF-41 محسوب میشود.
در پایان، موشک قارهپیمای DF-5C به نمایش درآمد. این موشک دومرحلهای و سوخت مایع، ریشه در دهه ۱۹۶۰ دارد اما نسخه کنونی آن پیشرفتهترین گونه تاکنون محسوب میشود. برد تخمینی آن میان ۱۳ تا ۱۶ هزار کیلومتر است و به گفته منابع چینی، توان هدفگیری هر نقطهای از جهان را دارد.
نمایش «سهگانه هستهای» چین در رژه اخیر، پیامی آشکار برای قدرتهای جهانی است: پکن میخواهد نشان دهد در عرصه بازدارندگی هستهای دیگر یک قدرت نوظهور نیست، بلکه به سطحی رسیده که میتواند از هر سه جبهه پاسخ هستهای بدهد.
این اقدام، علاوه بر نمایش توان فنی و نظامی، هشداری به رقبا بهویژه ایالات متحده است که پکن آماده ورود به مرحلهای جدید از رقابت هستهای است؛ مرحلهای که در آن «برد»، «تعداد کلاهک» و «تنوع سامانهها» برگهای برنده چین خواهند بود.