ارتفاع ۴۱۵۰ متری، سرچشمه‌های رود دز و چشم‌اندازهای منحصر به فرد، قالی‌کوه را به یکی از ارزشمندترین مقاصد طبیعت‌گردی و منابع آبی استان لرستان تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- زاگرس مرکزی، با کوه‌های سر به فلک کشیده و دشت‌های وسیعش، همواره نماد قدرت و شکوه طبیعت ایران بوده است. در قلب این رشته‌کوه‌ها، قالی‌کوه در شهرستان الیگودرز، نه تنها به عنوان یکی از بلندترین قله‌ها شناخته می‌شود، بلکه با نقش حیاتی خود در تأمین منابع آبی و ایجاد تنوع زیستی، جایگاهی ویژه دارد.

 ارتفاع ۴۱۵۰ متری، خط‌الرأس‌های کشیده، صخره‌های برفی و جان‌پناه‌های طبیعی، قالی‌کوه را به مقصدی چالش‌برانگیز برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان حرفه‌ای تبدیل کرده است.

علاوه بر ارزش گردشگری، قالی‌کوه از منظر محیط زیست و منابع آبی نیز اهمیت بالایی دارد. سرچشمه‌های متعدد آن، به ویژه رود دز که از دامنه‌های شرقی جاری می‌شود، آب و زندگی را به دشت‌های پایین‌دست هدیه می‌دهد و نقش مهمی در کشاورزی و تأمین منابع آب منطقه ایفا می‌کند.

 ترکیب این ویژگی‌ها، قالی‌کوه را هم به یک مقصد ماجراجویانه و هم به یک سرمایه طبیعی استراتژیک بدل کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گردشگری ، طبیعت خاص
خبرهای مرتبط
اهواز؛
دوستی با طبیعت هدف طرح جامع تفصیلی شهر سماله
نوروز بی خطر، برای گردشگران بابلسر
ورود روستای انجلاس به منطقه گردشگری سد اکباتان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از ویترین‌های پُر تا کیف‌های خالی؛ وقت همدلی است
میدان‌های انتظار؛ وقتی نان شب در گرو یک اشاره است
پخت نان بدون نگرانی از خاموشی؛ دوگانه سوزی در نانوایی های لرستان کلید خورد
اعتبارات آبی؛ امیدی تازه برای مقابله با بحران خشکسالی در لرستان
رودخانه‌های لرستان در آستانه خشکسالی
آمار مصرف آب لرستان؛ از افزایش تیرماه تا مرداد و شهریور
فعال‌سازی دوباره دوربین‌های پایش در مناطق حفاظت‌شده لرستان
تنگ هفت لرستان؛ مسیر شگفت انگیز ریلی و کوهستانی
آخرین اخبار
تنگ هفت لرستان؛ مسیر شگفت انگیز ریلی و کوهستانی
فعال‌سازی دوباره دوربین‌های پایش در مناطق حفاظت‌شده لرستان
اعتبارات آبی؛ امیدی تازه برای مقابله با بحران خشکسالی در لرستان
رودخانه‌های لرستان در آستانه خشکسالی
آمار مصرف آب لرستان؛ از افزایش تیرماه تا مرداد و شهریور
پخت نان بدون نگرانی از خاموشی؛ دوگانه سوزی در نانوایی های لرستان کلید خورد
از ویترین‌های پُر تا کیف‌های خالی؛ وقت همدلی است
میدان‌های انتظار؛ وقتی نان شب در گرو یک اشاره است
شکارچی متخلف در پلدختر به ۵۴۰ ساعت پاک‌سازی تالاب محکوم شد