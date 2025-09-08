باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- زاگرس مرکزی، با کوههای سر به فلک کشیده و دشتهای وسیعش، همواره نماد قدرت و شکوه طبیعت ایران بوده است. در قلب این رشتهکوهها، قالیکوه در شهرستان الیگودرز، نه تنها به عنوان یکی از بلندترین قلهها شناخته میشود، بلکه با نقش حیاتی خود در تأمین منابع آبی و ایجاد تنوع زیستی، جایگاهی ویژه دارد.
ارتفاع ۴۱۵۰ متری، خطالرأسهای کشیده، صخرههای برفی و جانپناههای طبیعی، قالیکوه را به مقصدی چالشبرانگیز برای کوهنوردان و طبیعتگردان حرفهای تبدیل کرده است.
علاوه بر ارزش گردشگری، قالیکوه از منظر محیط زیست و منابع آبی نیز اهمیت بالایی دارد. سرچشمههای متعدد آن، به ویژه رود دز که از دامنههای شرقی جاری میشود، آب و زندگی را به دشتهای پاییندست هدیه میدهد و نقش مهمی در کشاورزی و تأمین منابع آب منطقه ایفا میکند.
ترکیب این ویژگیها، قالیکوه را هم به یک مقصد ماجراجویانه و هم به یک سرمایه طبیعی استراتژیک بدل کرده است.