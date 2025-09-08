بازگشت گسترده ۱۷ هزار خانواده مهاجر افغانستانی در یک هفته

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان طالبان اعلام کرد که در طول یک هفته گذشته، ۱۷ هزار و ۴۲۹ خانواده مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند.
بر اساس خبرنامه این وزارت، برای بازگشتکنندگان کمکهای نقدی، خوراکی و حمل و نقل رایگان فراهم شده و آنان از مسیرهای عبوری به مقصد های آنها منتقل شدهاند.
پیش از این، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین گزارش داده بود که تنها در یک روز گذشته بیش از ۱۴ هزار مهاجر از ایران و پاکستان بازگشته و خدماتی به ارزش بیش از ۳۰ میلیون افغانی برای آنان تامین شده است.
این بازگشت گسترده در حالی رخ میدهد که ضربالاجل ایران و پاکستان برای خروج مهاجران به پایان رسیده و انتظار میرود حدود دو میلیون مهاجر دیگر نیز از این دو کشور بازگردند.
این روند در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در پی وقوع زمینلرزه مرگبار در شرق کشور، خواستار تعلیق اخراج مهاجران شدهاند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲.۳ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
نهادهای امدادرسان نسبت به افزایش فشار بر خانوادههای مهاجر و تاثیر این بازگشت گسترده بر بحران بشری ناشی از خشکسالی، سیلابها و زمینلرزه هشدار دادهاند. وزارت امور مهاجرین از همکاری بیشتر نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی برای ارائه خدمات به خانوادههای عودتکننده خبر داده، اما منابع محلی در برخی مناطق تاکید کردهاند که امکانات بسیار محدود است و نیاز فوری به اسکان موقت، آب و مواد غذایی وجود دارد.
ناظران هشدار میدهند که بازگشت گسترده مهاجران در شرایط کنونی، فشار بر منابع محلی و زیرساختها را به شدت افزایش داده و ادامه این روند بدون حمایت بینالمللی و تامین نیازهای اولیه، میتواند به بروز مشکلات جدی بشری و اقتصادی برای خانوادههای آسیبدیده بینجامد.