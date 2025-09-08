باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت، فعالان فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستان مقیم استان فارس نخستین رزمایش فرهنگی خود را در شیراز برگزار کردند.

این مراسم که نتیجه بیش از ۵۰۰ روز ساماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی بود، در حسینیه حضرت ولی‌عصر(عج) و با حضور جامعه مهاجر شیعه و سنی، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، علما و روحانیون برگزار شد.

در این رویداد، نمایشگاهی از توانمندی‌های مهاجرین در هشت غرفه با موضوعات آداب و رسوم مردم افغانستان، خلاقیت‌ها، آثار هنری و دستاوردهای فرهنگی برپا شد. همچنین محفل انس با قرآن و جشن وحدت از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

از ویژگی‌های بارز این مراسم، اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به صورت مشترک توسط شیعیان و اهل سنت بود که به عنوان نمادی از همدلی و اتحاد مذهبی در هفته وحدت مورد توجه قرار گرفت.