باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت ۸ سپتامبر، روز جهانی سوادآموزی، بر ضرورت دسترسی برابر دختران به آموزش تأکید کرد.

این نهاد بین‌المللی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تجلیل از میراث ادبی غنی افغانستان، خواستار رفع محدودیت‌های آموزشی طالبان شد.

یوناما در پیام خود اعلام کرد که رزا اوتونبایوا، رئیس این دفتر، نیز با شرکت در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی کتاب، بر اهمیت آموزش به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی جامعه تأکید کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود ۲.۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

پیش از این، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هشدار داده بود که در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی، شمار دختران محروم از آموزش تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. با وجود درخواست‌های مکرر و فشارهای جامعه جهانی بر طالبان برای لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، این گروه تاکنون از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است.

شایان ذکر است که از سال ۱۹۶۷ میلادی، روز جهانی سوادآموزی هر ساله در هشتم سپتامبر در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود تا اهمیت حیاتی سواد در ایجاد جامعه‌ای باسوادتر، عادلانه‌تر، صلح‌آمیزتر و پایدارتر به سیاست‌گذاران، متخصصان و عموم مردم یادآوری شود.