باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت برای وزارت آموزش و پرورش آمادگی روانی دانش‌آموزان برای آزمون بود. در همین راستا با همکاری معاونت پرورشی برای آماده شدن روانی، روحی، تغذیه‌ای و… بسته‌هایی حاوی نکات مشاوره‌ای در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.



رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی با بیان این که تمهیدات لازم برای توزیع این بسته‌ها به دانش آموزان مناطق محروم کشور اندیشیده شده، افزود: بسته‌ها به صورت رایگان در درگاه الکترونیکی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام قابل دریافت است و دانش‌آموزان سراسر کشور به راحتی می‌توانند این بسته‌ها را دریافت کنند.

محسن زارعی همچنین به مشکل دسترسی به اینترنت در این مناطق اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق محروم ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشند به همین دلیل برای حل این مشکل، این بسته‌ها توسط مرکز روابط عمومی در اختیار صدا و سیما قرار گرفت و در ایام پیش از آزمون از طریق شبکه آموزش برای تمام دانش‌آموزان پخش شد.