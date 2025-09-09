رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی گفت: برای آماده شدن روحی دانش‌آموزان پیش از آزمون بسته‌هایی حاوی نکات مشاوره‌ای در اختیار آنها قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت برای وزارت آموزش و پرورش آمادگی روانی دانش‌آموزان برای آزمون بود. در همین راستا با همکاری معاونت پرورشی برای آماده شدن روانی، روحی، تغذیه‌ای و… بسته‌هایی حاوی نکات مشاوره‌ای در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی با بیان این که تمهیدات لازم برای توزیع این بسته‌ها به دانش آموزان مناطق محروم کشور اندیشیده شده، افزود: بسته‌ها به صورت رایگان در درگاه الکترونیکی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام قابل دریافت است و دانش‌آموزان سراسر کشور به راحتی می‌توانند این بسته‌ها را دریافت کنند.

محسن زارعی همچنین به مشکل دسترسی به اینترنت در این مناطق اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق محروم ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشند به همین دلیل برای حل این مشکل، این بسته‌ها توسط مرکز روابط عمومی در اختیار صدا و سیما قرار گرفت و در ایام پیش از آزمون از طریق شبکه آموزش برای تمام دانش‌آموزان پخش شد.

برچسب ها: امتحان نهایی ، بسته آموزشی
خبرهای مرتبط
مشارکت حدود ۳۰۰ هزار مصحح در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی/ اعلام نتایج امتحانات جبرانی شهریور تا امشب
آغاز آزمون جبرانی دروس افتاده دوازدهمی‌ها از ۲۷ مرداد
اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی تابستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی
پرداخت فوق‌العاده ویژه به خدمتگزاران مدارس در دولت چهاردهم محقق شد
رونمایی ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود
روشی آسان و سرگرم‌کننده برای تسکین کمردرد بدون دارو
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
هشدار فوری به کاربران آیفون در مورد کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها
تشخیص و درمان رایگان هپاتیت در کشور
درمانی جدید برای دیابت که ممکن است نیاز به تزریق انسولین را از بین ببرد
۴ محصول راهبردی دانش‌بنیان در صنعت پلیمر رونمایی شد
آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
ایران در آستانه تحول در امنیت غذایی با فناوری‌های نوین
اقتدار کشور در گرو حل مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است
انتشار پیش‌نویس ۲ سند برای دریافت نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه
پایان آزمون و خطا در درمان فشار خون با کمک یک ابزار آنلاین
نسل جدید دارو‌های لاغری؛ امید درمان یا تهدید پنهان؟
وزیر علوم سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی را منصوب کرد
مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ امشب به پایان می‌رسد