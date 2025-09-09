منابع خبری گزارش دادند کشتی اصلی ناوگان صمود برای کمک‌رسانی به غزه در نزدیکی سواحل تونس مورد حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت ناوگان صمود برای شکست حصر غزه اعلام کرد یکی از کشتی‌های اصلی این ناوگان در سواحل تونس مورد اصابت یک فروند پهپاد قرار گرفته است.

«وائل نوار» عضو ناوگان صمود (پایداری) می‌گوید بامداد امروز، سه‌شنبه، یک پهپاد صهیونیستی به بزرگترین کشتی ناوگان شکست حصر غزه که در بندر سیدی بوسعید تونس پهلو گرفته بود، حمله کرده است.

کمیته اداره کننده ناوگان می‌گوید آتش‌سوزی در داخل کشتی «فمیلی» رخ داده و از سایر کشتی‌های ناوگان خواسته شده فعلا به سوی بندر سیدی بوسعید حرکت نکنند.

فعالان حاضر در ناوگان صمود می‌گویند پهپاد مهاجم به کشتی فمیلی نزدیک شد و یک بمب روی آن انداخت.  تیاگو آویلا عضو اداره ناوگان شکست حصر غزه به الجزیره گفت: تعدادی از تیم ناوگان در کشتی حضور داشتند، اما جان سالم بدر بردند.

به گفته فعالان ناوگان صمود، کشتی مورد هدف پهپاد اسرائیلی حامل پرچم کشور پرتغال بود و همه سرنشینان آن سلامت هستند.  این فعالان می‌گویند: تجاوزات خصمانه، ما را از ماموریت انسانی و مسالمت آمیز برای شکست حصر غزه و همراهمی با مردم آن باز نخواهد داشت.

دو کشتی دیگر ناوگان شکست حصر غزه در خطر حمله اسرائیل هستند 

 فرانچسکا آلبانز هماهنگ کننده بین المللی ناوگان صمود می‌گوید: دو کشتی دیگر در مسیر کشور تونس هستند و نیاز به حمایت فوری دارند؛ هدف قرار دادن کشتی اصلی ناوگان صمود خطرناک است و ما منتظر نتایج تحقیقات هستیم.

 منابع رسانه‌ای محلی تونس گزارش دادند که پلیس این کشور آتش سوزی ناشی از حمله پهپاد اسرائیلی در کشتی فیملی را مهار کرده‌اند.

کمیته بین المللی شکست حصر غزه در واکنش به این حمله اعلام کرد: ما هنوز در سواحل تونس حضور داریم که حمله به ناوگان آغاز شد؛ ساکت نمانید و صدایتان را بلند کنید.

به گزارش المیادین، فعالان کمیته مصری ناوگان پایداری برای شکست حصر غزه گفتند: تجاوز جنایتکارانه جنگی صهیونیستی علیه بزرگترین کشتی ناوگان صمود، تشدید تنش بزدلانه و مصداق حمله نظامی به خاک کشور دیگر عربی (تونس) است. ما این جنایت صهیونیستی را محکوم و اعلام می‌کنیم عزممان برای تکمیل ماموریت مشارکت مصری در ناوگان بین المللی شکست حصر غزه با وجود تهدیدها، جزم است.

کاروان آزادی صمود، متشکل از هزاران فعال حامی فلسطین، با هدف شکست محاصره غزه به سمت آب‎‌های فلسطین اشغالی در حال حرکت است و طی روز‌های آینده این کاروان به آب‌های فلسطین اشغالی خواهد رسید.

این ابتکار عظیم بین‌المللی که از بنادر مدیترانه‌ای همچون بارسلونا و تونس به سوی سواحل غزه در حرکت است، نه تنها یک کاروان دریایی، بلکه فریادی اعتراضی علیه محاصره غیرانسانی و نسل‌کشی مداوم در فلسطین است.

این کاروان متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، دارو و اقلام ضروری و با حضور صد‌ها فعال از ۴۴ کشور جهان، بزرگ‌ترین تلاش دریایی تاریخ برای شکستن حصر غزه به شمار می‌رود و قرار است در نیمه دوم سپتامبر به مقصد برسد.

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
تاکید ۱۲۰۰ هنرمند عرصه سینما بر پایان نسل کشی در غزه؛ زمان مداخله هنرمندان فرارسیده است
اعتصاب غذای تعدادی از کارکنان بخش درمان سوئیس در اعتراض به نسل کشی در غزه
حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
جهان باید برای ریشه کنی این غده سرطانی آستین بالا بزنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مگر مدعی نیستید که از خودتان دفاع میکنید!!!!؟؟؟
مگر ترامپ و سران کشورهای اروپایی ..بهتون نگفتند
که حق دفاع دارید !!!!؟؟؟؟
خب .چرا اجازه نمیدهید که ازادیخواهان دنیا
حق دفاع تون را از نزدیک ببنند!!!!؟؟؟؟
چه جرایمی در حق مردم مظلوم و ستم دیده فلیسطینی بویژه غزه کرده اید !!!!؟؟؟
که نمیخواهید ازادیخواهان دنیا با چشم خود ببنند!!!!!؟؟؟
از چی می ترسید!!!!!؟؟؟؟
بگذارید روزنامه نگاران ازاد وارد غزه شوند !!!!!؟؟؟؟
در مقابل خدا .این چنین جرایم را در حق انها کرده اید که ضبط و ثبت شده ..و بدترین عذاب خدا دچار میشوید
منتظر عذاب خدا بمانید
که نمیخواهید ازادیخواهان ببنند!!!!؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۰۷:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی همان خوی دزدی دریایی و کشتار انسانها را در برخورد با تمامی آزادی خواهان و آزاد اندیشان جهان را به منصه ظهور رساند تا جهانیان بدانند ریشه اسراییل در ریختن خون انسانها و کشتار زنان و کودکان آبیاری شده و میشود و اگر امروز جلوی این رژیم خونریز گرفته نشود این خونریزی و قتل وکشتار همچنان ادامه خواهد داشت.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۰۷:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی همان خوی دزدی دریایی و کشتار انسانها را در برخورد با تمامی آزادی خواهان و آزاد اندیشان جهان را به منصه ظهور رساند تا جهانیان بدانند ریشه اسراییل در ریختن خون انسانها و کشتار زنان و کودکان آبیاری شده و میشود و اگر امروز جلوی این رژیم خونریز گرفته نشود این خونریزی و قتل وکشتار همچنان ادامه خواهد داشت.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
صهیون صهیون ننگت باد صهیون صهیون ننگت باد صهیون صهیون ننگت باد این شعار هم در راه فلسطین باشه تا با بقیه شعارها توشه آخرتم شه !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خاک بر تونس که از حداقل های دفاع از مرز دریایی خودشم ناتوانه!!! واقعا اسم خودتونو گذاشتین کشور و حکومت؟!!!
شایدم با مهاجم هماهنگ بودین که بیاد بزنه؟!!!
ظالم و منظلم هر دو در جفای به مظلوم شریک جرم اند!!!
تا کشورهای عربی وابسته به غرب و آمریکا هستند همین ناتوانی ها ادامه داره!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل کودک کش ان شاالله نیست و نابود شوند
۰
۰
پاسخ دادن
دولت فرانسه سقوط کرد
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
بیروت: حملات اسرائیل به شرق لبنان ۵ شهید برجای گذاشت
زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
آخرین اخبار
نظم گازی جهانی جدیدی شکل گرفت
حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است
استارمر و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آخرین وضعیت غزه رایزنی کردند
دیپلمات: چین و هند به هم نزدیک می‌شوند
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
دیدار غافلگیرکننده وزیر دفاع آمریکا از پورتوریکو
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
استارمر با محمود عباس دیدار خواهد کرد
دولت فرانسه سقوط کرد
ترمینال فرودگاه هیترو لندن به دلیل مسائل امنیتی بسته شد
کمک به افغانستان را ادامه می دهیم
سفر هیأت طالبان به اندونزی برای گسترش همکاری‌های محیط زیستی
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات پهپادی انصار الله به سه هدف در اراضی اشغالی
حماس: آزادی یک‌باره همه اسرا غیرممکن است
روز جهانی سوادآموزی؛ یوناما بر حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرد
وحدت راه نشان نجات ملت و کشور است
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد
اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخواند
تأیید جریمه ۸۳ میلیون دلاری برای ترامپ
بیروت: حملات اسرائیل به شرق لبنان ۵ شهید برجای گذاشت
زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
تاکید رئیس‌جمهور چین بر لزوم مقابله جمعی با سیاست‌های حمایت‌گرایی