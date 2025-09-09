باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت ناوگان صمود برای شکست حصر غزه اعلام کرد یکی از کشتی‌های اصلی این ناوگان در سواحل تونس مورد اصابت یک فروند پهپاد قرار گرفته است.

«وائل نوار» عضو ناوگان صمود (پایداری) می‌گوید بامداد امروز، سه‌شنبه، یک پهپاد صهیونیستی به بزرگترین کشتی ناوگان شکست حصر غزه که در بندر سیدی بوسعید تونس پهلو گرفته بود، حمله کرده است.

کمیته اداره کننده ناوگان می‌گوید آتش‌سوزی در داخل کشتی «فمیلی» رخ داده و از سایر کشتی‌های ناوگان خواسته شده فعلا به سوی بندر سیدی بوسعید حرکت نکنند.

فعالان حاضر در ناوگان صمود می‌گویند پهپاد مهاجم به کشتی فمیلی نزدیک شد و یک بمب روی آن انداخت. تیاگو آویلا عضو اداره ناوگان شکست حصر غزه به الجزیره گفت: تعدادی از تیم ناوگان در کشتی حضور داشتند، اما جان سالم بدر بردند.

به گفته فعالان ناوگان صمود، کشتی مورد هدف پهپاد اسرائیلی حامل پرچم کشور پرتغال بود و همه سرنشینان آن سلامت هستند. این فعالان می‌گویند: تجاوزات خصمانه، ما را از ماموریت انسانی و مسالمت آمیز برای شکست حصر غزه و همراهمی با مردم آن باز نخواهد داشت.

دو کشتی دیگر ناوگان شکست حصر غزه در خطر حمله اسرائیل هستند

فرانچسکا آلبانز هماهنگ کننده بین المللی ناوگان صمود می‌گوید: دو کشتی دیگر در مسیر کشور تونس هستند و نیاز به حمایت فوری دارند؛ هدف قرار دادن کشتی اصلی ناوگان صمود خطرناک است و ما منتظر نتایج تحقیقات هستیم.

منابع رسانه‌ای محلی تونس گزارش دادند که پلیس این کشور آتش سوزی ناشی از حمله پهپاد اسرائیلی در کشتی فیملی را مهار کرده‌اند.

کمیته بین المللی شکست حصر غزه در واکنش به این حمله اعلام کرد: ما هنوز در سواحل تونس حضور داریم که حمله به ناوگان آغاز شد؛ ساکت نمانید و صدایتان را بلند کنید.

به گزارش المیادین، فعالان کمیته مصری ناوگان پایداری برای شکست حصر غزه گفتند: تجاوز جنایتکارانه جنگی صهیونیستی علیه بزرگترین کشتی ناوگان صمود، تشدید تنش بزدلانه و مصداق حمله نظامی به خاک کشور دیگر عربی (تونس) است. ما این جنایت صهیونیستی را محکوم و اعلام می‌کنیم عزممان برای تکمیل ماموریت مشارکت مصری در ناوگان بین المللی شکست حصر غزه با وجود تهدیدها، جزم است.

کاروان آزادی صمود، متشکل از هزاران فعال حامی فلسطین، با هدف شکست محاصره غزه به سمت آب‎‌های فلسطین اشغالی در حال حرکت است و طی روز‌های آینده این کاروان به آب‌های فلسطین اشغالی خواهد رسید.

این ابتکار عظیم بین‌المللی که از بنادر مدیترانه‌ای همچون بارسلونا و تونس به سوی سواحل غزه در حرکت است، نه تنها یک کاروان دریایی، بلکه فریادی اعتراضی علیه محاصره غیرانسانی و نسل‌کشی مداوم در فلسطین است.

این کاروان متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، دارو و اقلام ضروری و با حضور صد‌ها فعال از ۴۴ کشور جهان، بزرگ‌ترین تلاش دریایی تاریخ برای شکستن حصر غزه به شمار می‌رود و قرار است در نیمه دوم سپتامبر به مقصد برسد.