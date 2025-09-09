حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این بیانیه افزود: افتخار نتانیاهو نخست وزیر تروریست رژیم اشغالگر به ویرانی ده‌ها برج مسکونی در شهر غزه که در آخرین مورد از آن برج السلام در مرکز شهر غزه عصر دوشنبه هدف قرار گرفت و همچنین آوارگی ساکنان بی‌گناه این ساختمان‌ها تصویری از وحشیانه‌ترین جنایات یک جنایتگر جنگی است که همچنان به ارتکاب کشتار وحشیانه خود علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد که از حدود ۲ سال قبل در برابر تمام جهانیان در حال انجام است.

این بیانیه می‌افزاید: سخن نخست وزیر تروریست رژیم اشغالگر به مردم شهر غزه که اعلام کرد «من به شما هشدار می‌دهم که از آنجا خارج شوید» یک اقدام علنی در راستای جنایت کوچ اجباری بوده که تکمیل کننده اقدامی است که از طریق بمباران، کشتار، گرسنگی و تهدید به قتل در حال انجام است و در تعارض آشکار و بی‌سابقه با قوانین و اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: سکوت و ناتوانی نهاد‌های سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت در برابر جنایات وحشیانه اشغالگران به طور آشکار حاکی از دوگانگی استاندارد‌های آنان است که توسط دولت آمریکا به عنوان عامل همدست اشغالگران در حال انجام است و این شرایط نسبت به نابودی همه ارزش‌ها و مبانی بین المللی کنونی هشدار می‌دهد.

حماس در پایان این بیانیه افزود: ما همچنین اقدامات بین‌المللی در مخالفت با این سکوت و افزایش مخالفت‌های بین‌المللی با جنگ نسل کشی علیه نوار غزه را مورد تقدیر قرار داده و تمام کشور‌ها و آزادگان جهان را به افزایش اقدامات خود علیه رژیم اشغالگر و مجبور ساختن آن به توقف جنایات و تجاوزات خود علیه ملت فلسطین دعوت می‌کنیم.

منابع فلسطینی عصر یکشنبه اعلام کردند که جنگنده‌ها و بالگرد‌های ارتش رژیم صهیونیستی با اجرای سلسله حملات هوایی و زمینی، چندین منطقه مسکونی در شهر غزه از جمله برج الرویا را هدف قرار دادند.

شبکه الأقصی گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم اسرائیل با شلیک چندین موشک برج الرؤیا را در محله تل الهوا، در جنوب‌غرب شهر غزه، هدف قرار دادند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این برج مسکونی در پی حملات به طور کامل ویران شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های جنگی خود، بار دیگر برج‌های مسکونی شهر غزه را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نهاد‌های رسمی و حقوقی فلسطین آن را مصداق بارز کوچ اجباری، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و بخشی از روندی سازمان‌یافته برای خالی‌کردن شهر از ساکنانش می‌دانند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه نیز برج «السوسی» در شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار داد. روز جمعه هم برج «مشتهی» در غرب این شهر ــ که یکی از بزرگ‌ترین برج‌های مسکونی غزه به شمار می‌رود ــ مورد حمله قرار گرفت. این حملات بخشی از طرح ارتش اسرائیل برای اشغال شهر و واداشتن ساکنان به ترک خانه‌هایشان است.

منبع: ایرنا