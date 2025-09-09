باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا با ادعای مقابله با مواد مخدر حضور نظامی خود را در کارائیب و پورتوریکو گسترش داده است؛ اقدامی که با اعتراض کنگره و واکنش شدید ونزوئلا و آمریکای لاتین، بهعنوان بهانهای سیاسی، مواجه شد.
اظهارات «پیت هگست» رئیس پنتاگون در جریان یک سفر غافلگیرانه همراه با عالیترین ژنرال آمریکا به پورتوریکو مطرح شد، در حالی که تنشها با ونزوئلا بالا گرفته است؛ کشوری که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا آن را به قاچاق مواد مخدر به آمریکا متهم میکند، اتهامی که کاراکاس آن را رد میکند.
در ویدئوی منتشرشده توسط پنتاگون در شبکه «ایکس»، هگست در ناو آبی-خاکی «یواساس ایوو جیما» میگوید: «کاری که شما هماکنون انجام میدهید، این تمرین نیست. این یک عملیات واقعی است، در راستای منافع حیاتی ملی ایالات متحده و برای پایان دادن به مسمومسازی مردم آمریکا.»
ناو «یواساس ایوو جیما» در نزدیکی سواحل پورتوریکو، قلمرو آمریکا در شمال ونزوئلا در دریای کارائیب، مستقر شده بود؛ جایی که هگست و «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، پیشتر در همان روز بازدید کرده بودند.
به گزارش رویترز، «جنیفر گونزالس» فرماندار پورتوریکو هنگام ورود آنها به جزیره از آنان استقبال کرد.
گونزالس، که یک جمهوریخواه است، در شبکه ایکس با تکرار اتهامزنیهای بیاساس آمریکا علیه رئیسجمهور ونزوئلا نوشت: «از ترامپ و دولتش بابت شناسایی ارزش استراتژیک پورتوریکو برای امنیت ملی ایالات متحده و مبارزه با کارتلهای مواد مخدر در نیمکره ما که توسط "دیکتاتور مواد مخدر" نیکولاس مادورو ادامه مییابد، تشکر میکنیم.»
ترامپ مدتهاست رئیسجمهور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم میکند؛ اتهاماتی که کاراکاس همواره آنها را رد کرده است. این اتهامزنیها، پایه و اساس قدرتنمایی ترامپ در کارائیب شده است.
منابعی روز جمعه به رویترز گفتند دولت ترامپ دستور استقرار ۱۰ جنگنده اف-۳۵ در یک پایگاه هوایی پورتوریکو برای انجام عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر را صادر کرده است. این استقرار علاوه بر حضور پررنگ نظامی آمریکا در جنوب کارائیب است؛ حضوری که دولت ترامپ میگوید بخشی از وعده انتخاباتی او برای مقابله با گروههای قاچاقچی مواد مخدر به داخل آمریکا است.
هفته گذشته یک حمله نظامی آمریکا در کارائیب ۱۱ نفر را کشت و یک قایق ونزوئلایی را که ترامپ مدعی بود مواد مخدر غیرقانونی حمل میکرد، غرق کرد. اعضای کنگره آمریکا خواستار ارائه مبنای حقوقی این حمله مرگبار شدند و خاطرنشان کردند که دولت هنوز توضیح نداده است چگونه فهمیده چه کسانی در قایق بودند یا چه چیزی حمل میکردند.
مقامهای دولت ترامپ موافقت کرده بودند که روز جمعه گزارشی محرمانه برای کارکنان کنگره ارائه دهند، اما جلسه بهطور ناگهانی به روز سهشنبه موکول شد.
«آدام اسمیت» نماینده واشنگتن و دموکرات ارشد کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «هیچطور نمیتوان گفت آنچه در این قایق بود، تهدید فوری و نظامی علیه ایالات متحده به شمار میرفت.»
اسمیت در جلسه کمیته قوانین درباره لایحه سالانه سیاست دفاعی پرسید: «آیا قرار است ارتش آمریکا را وارد جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر کنیم، و پیامدهای آن چه خواهد بود؟»
مقامهای ونزوئلایی هم اقدامات دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند.
«دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهور ونزوئلا روز دوشنبه با اشاره به آمارهایی که نشان میدهد ونزوئلا کوکائین تولید نمیکند و این مواد عمدتاً از مسیرهای اقیانوس آرام قاچاق میشوند، گفت: «چگونه میتواند کارتل مواد مخدر وجود داشته باشد وقتی اینجا هیچ مواد مخدری نیست؟ آنها باید جیپیاس خود را درست کنند.»
منبع: ایسنا