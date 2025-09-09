وزیر دفاع آمریکا خطاب به ملوانان و تفنگداران دریایی کشورش در یک ناو جنگی نزدیک پورتوریکو گفت که آنها برای تمرین به کارائیب اعزام نشده‌اند، بلکه به «خط مقدم یک مأموریت حیاتی» ضد مواد مخدر فرستاده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا با ادعای مقابله با مواد مخدر حضور نظامی خود را در کارائیب و پورتوریکو گسترش داده است؛ اقدامی که با اعتراض کنگره و واکنش شدید ونزوئلا و آمریکای لاتین، به‌عنوان بهانه‌ای سیاسی، مواجه شد.

اظهارات «پیت هگست» رئیس پنتاگون در جریان یک سفر غافلگیرانه همراه با عالی‌ترین ژنرال آمریکا به پورتوریکو مطرح شد، در حالی که تنش‌ها با ونزوئلا بالا گرفته است؛ کشوری که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آن را به قاچاق مواد مخدر به آمریکا متهم می‌کند، اتهامی که کاراکاس آن را رد می‌کند.

در ویدئوی منتشرشده توسط پنتاگون در شبکه «ایکس»، هگست در ناو آبی-خاکی «یواس‌اس ایوو جیما» می‌گوید: «کاری که شما هم‌اکنون انجام می‌دهید، این تمرین نیست. این یک عملیات واقعی است، در راستای منافع حیاتی ملی ایالات متحده و برای پایان دادن به مسموم‌سازی مردم آمریکا.»

ناو «یواس‌اس ایوو جیما» در نزدیکی سواحل پورتوریکو، قلمرو آمریکا در شمال ونزوئلا در دریای کارائیب، مستقر شده بود؛ جایی که هگست و «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا، پیش‌تر در همان روز بازدید کرده بودند.

به گزارش رویترز، «جنیفر گونزالس» فرماندار پورتوریکو هنگام ورود آنها به جزیره از آنان استقبال کرد.

گونزالس، که یک جمهوری‌خواه است، در شبکه ایکس با تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس آمریکا علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا نوشت: «از ترامپ و دولتش بابت شناسایی ارزش استراتژیک پورتوریکو برای امنیت ملی ایالات متحده و مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در نیمکره ما که توسط "دیکتاتور مواد مخدر" نیکولاس مادورو ادامه می‌یابد، تشکر می‌کنیم.»

ترامپ مدت‌هاست رئیس‌جمهور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند؛ اتهاماتی که کاراکاس همواره آنها را رد کرده است. این اتهام‌زنی‌ها، پایه و اساس قدرت‌نمایی ترامپ در کارائیب شده است.

منابعی روز جمعه به رویترز گفتند دولت ترامپ دستور استقرار ۱۰ جنگنده اف-۳۵ در یک پایگاه هوایی پورتوریکو برای انجام عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر را صادر کرده است. این استقرار علاوه بر حضور پررنگ نظامی آمریکا در جنوب کارائیب است؛ حضوری که دولت ترامپ می‌گوید بخشی از وعده انتخاباتی او برای مقابله با گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر به داخل آمریکا است.

هفته گذشته یک حمله نظامی آمریکا در کارائیب ۱۱ نفر را کشت و یک قایق ونزوئلایی را که ترامپ مدعی بود مواد مخدر غیرقانونی حمل می‌کرد، غرق کرد. اعضای کنگره آمریکا خواستار ارائه مبنای حقوقی این حمله مرگبار شدند و خاطرنشان کردند که دولت هنوز توضیح نداده است چگونه فهمیده چه کسانی در قایق بودند یا چه چیزی حمل می‌کردند.

مقام‌های دولت ترامپ موافقت کرده بودند که روز جمعه گزارشی محرمانه برای کارکنان کنگره ارائه دهند، اما جلسه به‌طور ناگهانی به روز سه‌شنبه موکول شد.

«آدام اسمیت» نماینده واشنگتن و دموکرات ارشد کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «هیچ‌طور نمی‌توان گفت آنچه در این قایق بود، تهدید فوری و نظامی علیه ایالات متحده به شمار می‌رفت.»

اسمیت در جلسه کمیته قوانین درباره لایحه سالانه سیاست دفاعی پرسید: «آیا قرار است ارتش آمریکا را وارد جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر کنیم، و پیامد‌های آن چه خواهد بود؟»

مقام‌های ونزوئلایی هم اقدامات دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند.

«دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا روز دوشنبه با اشاره به آمار‌هایی که نشان می‌دهد ونزوئلا کوکائین تولید نمی‌کند و این مواد عمدتاً از مسیر‌های اقیانوس آرام قاچاق می‌شوند، گفت: «چگونه می‌تواند کارتل مواد مخدر وجود داشته باشد وقتی اینجا هیچ مواد مخدری نیست؟ آنها باید جی‌پی‌اس خود را درست کنند.»

منبع: ایسنا

برچسب ها: مواد مخدر ، ونزوئلا ، آمریکا
خبرهای مرتبط
کشف ۱۲۹ بسته هروئین از معده مسافر قاچاقچی
ژاکوبین گزارش داد:
قشر کارگر بازنده اصلی حباب هوش مصنوعی هستند
تئاتر سیاسی آمریکا و فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من