باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنگنده‌های رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه دوشنبه دو حمله هوایی در اطراف شهر‌های تدمر و لاذقیه انجام دادند که تلفات جانی به دنبال نداشت.

خبرگزاری رسمی سوریه، «سانا»، گزارش داد که «جنگنده‌های اشغالگر اسرائیلی یک حمله در اطراف شهر لاذقیه (شمال غرب) و یک حمله دیگر در اطراف شهر تدمر انجام دادند»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل حاکمیت سوریه را نقض می‌کند، با وجود تلاش‌های دولت جدید سوریه برای برقراری ارتباط با این رژیم تروریستی و عادی سازی روابط اما سرکردگان رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کردند که درباره سوریه از زور استفاده خواهند کرد.

رژیم تروریستی اسرائیل علاوه بر دخالت‌های مکرر خود به بهانه «حمایت از دروزی‌ها»، پیش‌تر تلاش کرده بود تجاوزات مکرر خود به سوریه را با هدف تبدیل جنوب این کشور عربی به یک منطقه «عاری از سلاح» توجیه کند.

در اظهارات قبلی، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، تأکید کرد که دمشق به دنبال جنگ با اسرائیل نیست و بار دیگر خواستار اجرای توافق‌نامه جدایی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ شد.

در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم تروریستی اسرائیل فروپاشی این توافق‌نامه را اعلام کرد و ارتش این رژیم تروریستی منطقه حائل عاری از سلاح در بلندی‌های جولان (جنوب غربی) را که دهه‌ها بخش اعظم آن را اشغال کرده بود، به طور کامل تصرف کرد.

منبع: آناتولی