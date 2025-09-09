باشگاه خبرنگاران جوان- عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری قدامهای حقوقی انجامشده برای پیگیری موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را تشریح کرد.
محکومیت جهانی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری درباره محکومیت گسترده تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، گفت: تقریبا همه حقوقدانهای حرفهای، منصف و بیطرف در حوزه حقوق بینالملل، اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم و با ادله حقوقی تصریح کردند که این اقدام در چارچوب حقوق بینالملل یا اسناد حقوقی حوزه بین الملل قرار نمیگیرد.
وی در ادامه به بیانیه گزارشگران سازمان ملل در این باره اشاره و اظهار کرد: در ۲۵ ژوئن (پنجم تیر) ۲۵ گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیهای درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران ارائه و در آن اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز به ایران را محکوم کردند؛ آنها در این بیانیه تاکید کردند که این اقدام از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و تهدید علیه حقوق بشر و حقوقی ازجمله حق حیات، حق امنیت فردی، حق سلامت و حق محیط زیست است.
ضرورت توجه همه کشورها به اجرای اصل مقابله با بیکیفرمانی
به گفته جلالیان، همه اسناد حقوقی ازجمله اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه، حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را فاقد وجاهت و توجیه حقوقی و قانونی میدانند و مجامع بینالمللی باید با این حمله برخورده کرده و در قبال آن موضعگیری کنند تا این اتفاقها درباره دیگر کشورها رخ ندهد.
وی تاکید کرد: همه کشورها از این جهت که در برابر اصل مقابله با بیکیفرمانی تکلیف و وظیفه دارند، باید اقدام لازم را در این زمینه انجام دهند.
تاکید رهبر انقلاب بر پیگیری حقوقی موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در بخشی دیگر درباره اهمیت و ضرورت پیگیری حقوقی موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرموده بودند که همه دستگاهها از ظرفیتهای خود در حوزه بینالملل برای روشنگری و تبیین این جنایت و پاسخگوسازی عاملان آن استفاده کنند؛ در ملاقاتی که مسئولان عالی قضایی و روسای دادگستریهای کل کشور با رهبر انقلاب داشتند، ایشان تصریحا فرمودند که پیگیریهای حقوقی برای ایفای حق مردم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
اقدامهای وزارت دادگستری برای پیگیری حقوقی موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
جلالیان در ادامه اظهار کرد: در همین راستا وزارت دادگستری در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و دیگر دستگاههای ذیمدخل در موضوع، اقدامهایی را از همان روزهای پایانی جنگ در دستورکار قرار داد؛ از این رو، وزیر دادگستری به بیش از صد و ۲۰ وزیر دادگستری کشورهای مختلف نامه زده و با استدلالهای حقوقی ضمن تشریح ابعاد این جنگ ۱۲ روزه، از آنها درخواست کرد که براساس اصل مقابله با بیکیفرمانی وظایف خود را انجام داده و اجازه ندهند که مجرم بیمجازات بماند و این اتفاقها بیپاسخ به حال خود رها شود.
وی با اشاره به رایزنیهای تلفنی وزیر دادگستری با تعدادی از همتایان خود در دیگر کشورها، گفت: وزیر دادگستری ضمن تشریح موضوع بهصورت صریح، از نظرهای آنها مطلع شدند؛ این وزیران همگی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کرده و از آمادگی خود برای همکاری و همراهی حقوقی با ایران خبر دادند؛ از تعدادی از سفیران مقیم در تهران نیز با هدف همفکری در موضوعهای سیاسی و حقوقی دعوت شد تا بتوانیم روایتگری دقیق و منصفانهای از آنچه در ۱۲ روز تجاوز به ایران رخ داد، انجام دهیم.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری همچنین گفت: وزیر دادگستری نامهای براساس مبانی حقوقی، خطاب به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ارسال کرده و ضمن تشکر از موضع صریح این سازمان در محکوم کردن تجاوز یادشده، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواست بستری فراهم کند تا کشورهای عضو سازمان بتوانند سریعتر و صریحتر این اقدام را محکوم کنند.
انجام مقدمات پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و بینالمللی
جلالیان با اشاره به اینکه هرگونه طرح شکایت در مجامع بینالمللی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: وزارت دادگستری نشستهای مختلفی را به اتفاق مدیران حقوقی و بینالملل دستگاههای مربوط و مجلس شورای اسلامی برگزار کرد و نتیجه این نقطهنظرهای گردآوریشده برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شعام قرار گرفته است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری درباره طرح شکایت در محاکم داخلی اظهار کرد: این امکان از نظر حقوقی وجود دارد که مردم برای خسارتهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه متحمل شدند، بهصورت شخصی، جمعی و با کمک وکیل علیه عوامل رژیم صهیونیستی و عوامل دخیل در این جنایتها شکایت کنند؛ ابعاد این موضوع جمعبندیشده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته تا با بررسیهای مورد نیاز، اقدامهای لازم برای ایجاد شعب بیشتر با هدف ثبت شکایتهای مردم علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام شود.
وی ادامه داد: با نشستهایی که با دستگاههای اجرایی در وزارتخانهها و نهادهای مختلف برگزار شد، این نتیجه حاصل شد که لازم است شعب بیشتری برای تسهیل کار در قوه قضاییه و دادگستریها اختصاص یابد.
به گفته جلالیان، مستندسازی خسارتهای وارده به مردم موضوع بسیار مهمی است و با تدبیری که کانون کارشناسان و وکلای قوه قضاییه انجام داده، از ظرفیت این مرکز برای مستندسازی دقیق و کامل جنایتها برای استناد و ارجاع در محاکم استفاده شد.
