یک هیات عالی‌رتبه عراقی به زودی به روسیه سفر می‌کند تا برای یک توافق‌نامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز گفتگو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه روز دوشنبه فاش کرد که یک هیات عالی‌رتبه عراقی به زودی به روسیه سفر خواهد کرد تا یک توافق اولیه در مورد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز آماده کند.

این منبع توضیح داد که «عراق به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی و کاهش وابستگی به نفت است و از طریق دستیابی به توافق همکاری با مسکو که تجربه گسترده‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای دارد، به این هدف می‌رسد. در سفر‌های متقابل بین دو کشور نیز درباره این موضوع گفت‌و‌گو شده است.»

او اشاره کرد که «این هیات شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های خارجه، برق، آموزش عالی و تحقیقات علمی و سازمان انرژی اتمی، به علاوه کارشناسانی در این زمینه از وزارت محیط زیست است و در ماه جاری به مسکو سفر خواهد کرد تا درباره بند‌های توافق‌نامه‌ای که قرار است بین دو طرف منعقد شود، به توافق برسند.»

این منبع افزود: «یکی از اعضای هیات، دارای اختیارات لازم برای امضای اولیه است، به شرطی که درباره تمامی جزئیات به توافق برسند.»

او توضیح داد که «این توافق‌نامه چندین زمینه را شامل می‌شود؛ از جمله اینکه روسیه به عراق در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق، ارائه خدمات چرخه سوخت هسته‌ای و آموزش کادر‌های محلی برای مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای کمک خواهد کرد.»

این منبع اضافه کرد که «این همکاری در چارچوب تلاش‌های عراق برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و کاهش وابستگی به نفت صورت می‌گیرد. روسیه تجربه گسترده‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای دارد و توافقات مشابهی را با کشور‌های دیگری مانند مالی و بورکینافاسو برای تقویت همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تأمین نیاز برق این کشور‌ها امضا کرده است.»

در سال‌های اخیر، در محافل دولتی عراق، بحث‌هایی درباره یافتن جایگزین‌های نفت و حرکت تدریجی به سمت انرژی‌های پاک، به ویژه در زمینه تولید برق، مطرح شده است.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: عراق و روسیه ، انرژی هسته ای
