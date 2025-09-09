منابعی اطلاع دادند که آمریکا به الجولانی برای شرکت در نشست سازمان ملل ویزا داده است و احتمال دیدار او با ترامپ در این سفر نیز منتفی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه گزارش دادند که آمریکا به ابومحمد الجولانی، رئیسجمهور موقت سوریه در دوره انتقالی ویزای ورود به خاک خود را اعطا کرده است. او قرار است در روزهای ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر به نیویورک سفر کند تا در هشتادمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند.
این منابع به وبسایت «ایندیپندنت عربی» گفتند که الجولانی در ۲۴ سپتامبر یک سخنرانی رسمی خواهد داشت و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و ابراهیم العلبی، فرستاده این کشور در سازمان ملل او را همراهی خواهند کرد.
آنها همچنین از احتمال یک دیدار میان الجولانی و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و نیز یک بازدید مورد انتظار از «خانه ترکیه» به همراه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه خبر دادند. این دیدارها در بحبوحه تلاشهای عربستان سعودی و ترکیه برای حمایت دیپلماتیک از سوریه و فشار برای توقف تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل صورت میگیرد.
این سفر در حالی انجام میشود که الجولانی قصد دارد در نشست سازمان ملل سخنرانی کند و این «اولین سخنرانی یک رئیسجمهور سوریه در سازمان بینالمللی طی ۶۰ سال گذشته» خواهد بود.
شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۱۴ مه گذشته در ریاض با ابومحمد الجولانی دیدار و گفتوگو کرد. این اولین ملاقات بین سران دو کشور پس از ۲۵ سال بود.
منبع: العربیه