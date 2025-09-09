منابعی اطلاع دادند که آمریکا به الجولانی برای شرکت در نشست سازمان ملل ویزا داده است و احتمال دیدار او با ترامپ در این سفر نیز منتفی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه گزارش دادند که آمریکا به ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه در دوره انتقالی ویزای ورود به خاک خود را اعطا کرده است. او قرار است در روز‌های ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر به نیویورک سفر کند تا در هشتادمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند.

این منابع به وب‌سایت «ایندیپندنت عربی» گفتند که الجولانی در ۲۴ سپتامبر یک سخنرانی رسمی خواهد داشت و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه و ابراهیم العلبی، فرستاده این کشور در سازمان ملل او را همراهی خواهند کرد.

آنها همچنین از احتمال یک دیدار میان الجولانی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نیز یک بازدید مورد انتظار از «خانه ترکیه» به همراه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خبر دادند. این دیدار‌ها در بحبوحه تلاش‌های عربستان سعودی و ترکیه برای حمایت دیپلماتیک از سوریه و فشار برای توقف تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل صورت می‌گیرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که الجولانی قصد دارد در نشست سازمان ملل سخنرانی کند و این «اولین سخنرانی یک رئیس‌جمهور سوریه در سازمان بین‌المللی طی ۶۰ سال گذشته» خواهد بود.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۴ مه گذشته در ریاض با ابومحمد الجولانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این اولین ملاقات بین سران دو کشور پس از ۲۵ سال بود.

منبع: العربیه

رئیس جمهور موقت سوریه انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخت
باشگاه خبرنگاران جوان؛
بازی در باتلاق شام: تسلیم یا معامله? 
الجولانی از پیشرفت در توافق امنیتی احتمالی با اسرائیل خبر داد
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من