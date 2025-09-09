دادگاه عالی پیشاور پاکستان در حکمی نسبت به ۵۱ خانواده مهاجر افغانستانی دستور توقف اخراج این پناهجویان را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادگاه عالی پیشاور پاکستان حکم توقف اخراج ۵۱ خانواده پناهنده افغانستانی را صادر کرد.

این حکم در پی «ایجاد سردرگمی» توسط مقامات دولتی این کشور اتخاذ شد.

قضات این دادگاه، وقار احمد و محمد اعجاز خان، این حکم را به منظور رفع سردرگمی‌های اجرایی ناشی از انتقال غیرمنتظره مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های «شهروندی مشکوک» از وزارت کشور به سازمان ملی ثبت و پایگاه داده (NADRA) صادر کردند.

بر اساس این حکم، خانواده‌های پناهنده موظفند پرونده‌های خود را به مراکز NADRA ارائه دهند تا گواهی پاکسازی دریافت کنند. NADRA نیز به صورت الکترونیکی با وزارت ایالات و مناطق مرزی ارتباط برقرار خواهد کرد و مهلت ۱۵ روزه‌ای برای اعتراض تعیین می‌شود.

این سیستم جدید با هدف کاهش مشکلات اجرایی و تضمین رسیدگی عادلانه به درخواست‌های شهروندی پناهندگان طراحی شده است.

مقامات پاکستان پیش‌تر اعلام کرده بودند که پرونده‌های «شهروندی مشکوک» باید توسط وزارت کشور رسیدگی شود، اما بعدها این اختیار را به سازمان ملی ثبت و پایگاه داده (NADRA) واگذار کردند.

بر اساس آمار، بیش از ۳.۵ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که حدود ۷۰۰ هزار نفر آنها وضعیت قانونی نامشخصی دارند.

مرحله اخراج مهاجرین افغانستانی از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد که در این مرحله حدود ۸۰۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.

مرحله دوم نیز از آوریل ۲۰۲۴ آغاز شد که تاکنون ادامه دارد و شامل دارندگان کارت اقامت موقت نیز می شود.

سازمان ملل خواستار توقف اخراج‌ها شده، اما پاکستان بر حق حاکمیت خود برای تعیین ساکنان خاکش پافشاری می‌کند. ادامه این روند بدون راه‌حل‌های دیپلماتیک می‌تواند منجر به تشدید بحران انسانی در منطقه شود.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، پاکستان ، بازگشت مهاجرین افغانستانی
