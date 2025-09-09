گزارشگر سازمان ملل پس از حمله اسرائیل به یک کشتی کمک‌رسان به غزه، از جامعه بین‌الملل خواست تا فورا از کشتی‌های باقی‌مانده این ناوگان محافظت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین، روز سه‌شنبه خواستار «حفاظت فوری» از کشتی‌های «ناوگان جهانی آزادی» شد. این درخواست پس از حمله پهپادی به یکی از کشتی‌های این ناوگان در بندری در تونس مطرح شد.

فعالان این ناوگان تایید کردند که یک کشتی اسپانیایی هدف حمله پهپاد صهیونیستی قرار گرفته است، با این حال رژیم تروریستی اسرائیل نیز بلافاصله اظهارنظری در این باره انجام نداد.

آلبانیز در پستی در پلتفرم «ایکس» تأکید کرد که کشتی اصلی ناوگان استقامت در هنگام پهلو گرفتن در بندر تونس، مورد حمله یک هواپیمای «بدون سرنشین» (پهپاد) قرار گرفته است. او بر لزوم تأمین حفاظت فوری برای دو قایق دیگر که در راه تونس برای پیوستن به ناوگان استقامت هستند، تأکید کرد.

نبیل الشنوفی، یکی از اعضای هیئت مدیریت ناوگان، در اظهارات کوتاهی به آناتولی اعلام کرد که یک کشتی اسپانیایی در بندر سیدی بوسعید هدف قرار گرفته است. الشنوفی در ویدیویی که توسط هیات ناوگان منتشر شد، گفت: «هیچ‌کس در کشتی آسیب ندید، فقط خسارت‌های جزئی به قسمت جلوی کشتی وارد شده است.»

روز یکشنبه، حدود ۲۰ کشتی از «ناوگان جهانی آزادی» از اسپانیا وارد سواحل تونس شدند تا آماده حرکت به سمت نوار غزه برای شکستن محاصره رژیم تروریستی اسرائیل و باز کردن یک کریدور بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها شوند.

در پایان ماه اوت، حدود ۲۰ کشتی از این ناوگان از بندر بارسلونای اسپانیا حرکت کردند و سپس یک کاروان دیگر نیز بامداد اول سپتامبر از بندر جنوا در شمال غرب ایتالیا به آنها پیوست.

انتظار می‌رود این کشتی‌ها با یک کاروان سوم که قرار است روز چهارشنبه از تونس حرکت کند، ملاقات کنند. این ناوگان از اتحاد «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان استقامت» و سازمان مالزیایی «صمود نوسانتارا» تشکیل شده و شامل صد‌ها فعال از بیش از ۴۰ کشور جهان است.

پیش از این نیز رژیم تروریستی اسرائیل علیه کشتی‌های قبلی که به صورت انفرادی به سمت غزه حرکت می‌کردند، «دزدی دریایی» انجام داده، آنها را توقیف و فعالان سرنشین آنها را بازداشت و اخراج کرده بود.

منبع: آناتولی

