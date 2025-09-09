نتانیاهو به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار کرد و گفت این تخریب‌ها «مقدمه‌ای» برای یک عملیات بزرگ زمینی در شهر غزه است؛ حماس آن را «سادیسم جنایتکارانه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ادعا کرده که نیروهایش در عرض دو روز، ۵۰ برج مسکونی در شهر غزه را ویران کرده‌اند و قول تخریب‌های بیشتر به عنوان بخشی از برنامه‌های اشغال بزرگترین مرکز شهری نوار غزه را داده است.

نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت: «در دو روز گذشته، ۵۰ مورد از این برج‌ها فرو ریختند. نیروی هوایی آنها را منهدم کرد. اینها همه فقط یک مقدمه است، فقط پیش‌درآمدی برای عملیات اصلی شدید— یعنی مانور زمینی نیروهایمان که اکنون در حال سازماندهی و تجمع در شهر غزه هستند.»

او به ساکنان هشدار داد که فرار کنند و گفت: «این فقط مقدمه‌ای برای عملیات اصلی قدرتمند است، بنابراین به ساکنان غزه می‌گویم: به شما هشدار داده شده، از آنجا خارج شوید.»

گروه فلسطینی حماس این اظهارات را محکوم کرد و آنها را «یکی از زشت‌ترین اشکال سادیسم و جنایت» خواند که آشکارا در برابر جامعه بین‌المللی انجام می‌شود.

روز جمعه، نیرو‌های اسرائیل هدف‌گیری ساختمان‌های مرتفع در شهر غزه را که صد‌ها غیرنظامی آواره را در خود جای داده بودند، آغاز کردند و بمباران‌ها را به عنوان بخشی از یک استراتژی برای پاکسازی و اشغال شهر تشدید نمودند.

نسل‌کشی اسرائیل در غزه

به گفته مقامات بهداشتی غزه، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴،۵۰۰ فلسطینی را به قتل رسانده است. این نسل‌کشی نوار غزه را ویران کرده، تقریباً تمام جمعیت آن را آواره کرده و آن را در قحطی فرو برده است.

نهاد‌های حقوقی بین‌المللی علیه رهبران اسرائیل اقدام کرده‌اند.

نوامبر گذشته، دادگاه بین‌المللی کیفری برای نتانیاهو و وزیر جنگ پیشین، یوآو گالانت، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، حکم جلب صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل اقدامات خود در غزه، با پرونده‌ای تحت عنوان نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

نتانیاهو علیرغم انتقادات جهانی، وعده گسترش این عملیات نظامی را داده است. او گفت: «این تازه اول کار است.»

منبع: آسوشیتدپرس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اون کلاه کوچیکی که قاف سرشون میذارن نماد خاک بر سریشون و نماد بی شرفیشونه. در واقع بااون کلاه کاملن مشخصه که از کدوم فرقه هستن یهود و صهیونیست همه یکی هستن و ازهم جدا نیستن. درواقع همشون بویی از شرف و انسانیت نبرده اند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
جات تو چاه فاضلاب .....


جات تو چاه فاضلاب برای همیشه بعد ا ز مرگت بخور بخور نوش جانت
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مقصر اصلی ترامپ است که افسار سگ هارش را ول کرده
تا اینجوری نسل کشی کند
باید جلوی ترامپ طماع سالخورده و فرتوده و رفتنی و بیمار
گرفته شود ..توسط نمایندگان مجلس شون و مردم امریکا
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
این خودش ارباب ترامپ حساب میشه. ترامپ دیگه در برابر اینا هیچی حساب نمیشه درواقع ترامپو کسی حساب نمیکنن چون سالها جلوتر بابرنامه ریزی آتوهایی از ترامپ گرفتن واسه این روزا. الان دیگه ترامپ نوکر اینا حساب میشع
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
انقدر پز میدادند .فرقه ضاله و غاصب و تروریستی و نازی و اپارتاید صهیونیستی که بهترین دکتر ها را دارند
یعنی یک دکتر روان شناس حاذق پیدا نمیشه که
بفهمد .بی بی نتیابو سادیس و از بیماری روح و روان اسکزوفرنی و شیزوفرنی رنج میبرد که
مدعی میشود.مثل بوش پسر
بهش وح شده که سرزمین های اشغالی را گسترش دهد
باید سریع در تیمارستان بستری شود و با زنحیر به تخت بسته بشه
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خدااین روانی روازروزمین برداره
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
قوم برگزیده خدا کثیف ترین قوم در نزد خداشد.
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خوب غزه ام پیروز شد خداروشکر
۴
۶
پاسخ دادن
