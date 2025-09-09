باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ادعا کرده که نیروهایش در عرض دو روز، ۵۰ برج مسکونی در شهر غزه را ویران کردهاند و قول تخریبهای بیشتر به عنوان بخشی از برنامههای اشغال بزرگترین مرکز شهری نوار غزه را داده است.
نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت: «در دو روز گذشته، ۵۰ مورد از این برجها فرو ریختند. نیروی هوایی آنها را منهدم کرد. اینها همه فقط یک مقدمه است، فقط پیشدرآمدی برای عملیات اصلی شدید— یعنی مانور زمینی نیروهایمان که اکنون در حال سازماندهی و تجمع در شهر غزه هستند.»
او به ساکنان هشدار داد که فرار کنند و گفت: «این فقط مقدمهای برای عملیات اصلی قدرتمند است، بنابراین به ساکنان غزه میگویم: به شما هشدار داده شده، از آنجا خارج شوید.»
گروه فلسطینی حماس این اظهارات را محکوم کرد و آنها را «یکی از زشتترین اشکال سادیسم و جنایت» خواند که آشکارا در برابر جامعه بینالمللی انجام میشود.
روز جمعه، نیروهای اسرائیل هدفگیری ساختمانهای مرتفع در شهر غزه را که صدها غیرنظامی آواره را در خود جای داده بودند، آغاز کردند و بمبارانها را به عنوان بخشی از یک استراتژی برای پاکسازی و اشغال شهر تشدید نمودند.
نسلکشی اسرائیل در غزه
به گفته مقامات بهداشتی غزه، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴،۵۰۰ فلسطینی را به قتل رسانده است. این نسلکشی نوار غزه را ویران کرده، تقریباً تمام جمعیت آن را آواره کرده و آن را در قحطی فرو برده است.
نهادهای حقوقی بینالمللی علیه رهبران اسرائیل اقدام کردهاند.
نوامبر گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری برای نتانیاهو و وزیر جنگ پیشین، یوآو گالانت، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، حکم جلب صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل اقدامات خود در غزه، با پروندهای تحت عنوان نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری روبهرو است.
نتانیاهو علیرغم انتقادات جهانی، وعده گسترش این عملیات نظامی را داده است. او گفت: «این تازه اول کار است.»
منبع: آسوشیتدپرس