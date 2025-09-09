باشگاه خبرنگاران جوان - داستان زندگی یک خفاش میوهخوار جامائیکایی به نام «ریزن» نشان میدهد که مراقبت مناسب میتواند حتی سرنوشت حیوانات آزمایشگاهی را نیز دگرگون کند. این خفاش که اکنون ۲۰ سال دارد، روزهای بازنشستگی خود را در «پناهگاه جهانی خفاشها» با آرامش و رفاه سپری میکند؛ سنی که تقریباً دو برابر عمر طبیعی همنوعانش در طبیعت است.
ریزن در سال ۲۰۰۵ به همراه چند خفاش دیگر از یک مرکز تحقیقاتی به این پناهگاه منتقل شد. مشخص نیست در آن سالها چه شرایطی را پشت سر گذاشته، اما کارکنان پناهگاه با مراقبت و محبت، زندگی تازهای به او بخشیدند. به گفته «آماندا لولار»، رئیس پناهگاه، همکاری برخی آزمایشگاهها برای سپردن حیوانات به مراکز حمایتی فرصتی است تا آنها بتوانند باقی عمرشان را در شرایط مناسب زندگی کنند.
اکنون ریزن که توان پرواز ندارد، در کنار خفاشهای سالخورده دیگر در محیطی ویژه زندگی میکند. غذا، آب و وسایل سرگرمی به گونهای در دسترس او قرار گرفتهاند که بدون نیاز به بالزدن به آنها برسد. او همچنین ماساژ با روغن جوجوبا، داروهای آرتروز و معاینات منظم دامپزشکی دریافت میکند تا راحتتر حرکت کند.
«ناتالی پرز»، معاون پناهگاه، میگوید: «با وجود سن بالا، ریزن هنوز پرانرژی است و از زمان غذا خوردن یا خوابیدن هیجانزده میشود.»
کارشناسان میگویند در طبیعت، عمر خفاشهای میوهخوار معمولاً حدود ۱۰ سال است. اما نمونههایی مانند ریزن نشان میدهد که شرایط مناسب میتواند طول عمر این حیوانات را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
منبع: خبر آنلاین