باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - همزمان با ورود تظاهرات در نپال به روز دوم، معترضان خانههای بیش از ده مقام دولتی و همچنین ساختمانهای عمومی مانند هیلتون کاتماندو و مقر حزب کمونیست نپال را به آتش کشیدند. به گزارش رسانههای دولتی نپال، در حال حاضر مقامات ارشد این کشور توسط بالگردهای ارتش در حال تخلیه هستند.
تصمیم دولت برای ممنوعیت پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی، اعتراضات گستردهای را عمدتاً در میان جوانان در سراسر نپال برانگیخته که به عنوان «اعتراضات نسل زد» شناخته میشوند. دست کم ۱۹ نفر پس از تلاش برای طغیان علیه پارلمان توسط پلیس کشته شدند.
نخستوزیر نپال، کی. پی. شارما اولی ، روز سهشنبه و در پی افزایش فشار ناشی از اعتراضات گسترده ضد فساد علیه دولتش، استعفا داد. چندین عضو کابینه او نیز دیروز و امروز از سمت خود استعفا دادند که شامل وزیران کشور، کشاورزی و بهداشت میشوند.
از روز گذشته، دست کم ۱۹ نفر در درگیریهای بین تظاهرکنندگان و پلیس کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدهاند. معترضان همچنین خانههای چندین مقام از جمله اولی و رئیسجمهور رام چاندرا پاودل را به آتش کشیدند.
منبع: رویترز