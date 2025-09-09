باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اعلام کردند شبه‌نظامیان «نیرو‌های دموکراتیک متحد» (ADF) با استفاده از قمه و داس بیش از ۵۰ غیرنظامی را در یک مراسم خاکسپاری در شرق کنگو به قتل رساندند. این جدیدترین حمله در مقیاس بزرگ توسط این گروه مورد حمایت داعش است.

«ماکایر سیویکونولا»، یک مقام محلی، گفت این حمله شب دوشنبه در شهر «انتوئو»، در قلمرو «لوبرو» استان «کیوو شمالی» رخ داده است.

او گفت: «می‌توانم آمار تلفات به طور موقت ۵۰ نفر را تأیید کنم. قربانیان در یک مراسم سوگواری در روستای انتوئو در حدود ساعت ۹ شب غافلگیر شدند و شماری از آنان با قمه به قتل رسیدند. جست‌و‌جو برای یافتن قربانیان ادامه دارد.»

سرهنگ «آلان کیوهوا»، فرماندار نظامی لوبرو، به رویترز گفت که تعداد کشته‌ها حدود ۶۰ نفر است و ممکن است افزایش یابد، زیرا هنوز افرادی مفقود هستند.

گروه ADF یکی از چندین گروه شبه‌نظامی است که بر سر زمین و منابع در شرق غنی از مواد معدنی کنگو با یکدیگر درگیری دارند.

ارتش کنگو و متحد آن، اوگاندا، می‌گویند که در هفته‌های اخیر عملیات خود علیه ADF را تشدید کرده‌اند.

ماه گذشته، ADF در چندین حمله بیش از ۵۰ غیرنظامی را به قتل رساند، در حالی که حمله این گروه در ماه ژوئیه به یک کلیسا ۳۸ کشته بر جای گذاشت.

منبع: رویترز