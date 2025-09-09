باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دانشور، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم به کم شدن میزان بارش در استان اشاره کرد و گفت: دولت برای تأمین آب سالم، پایدار و قابل شرب در استان قم هزینههای قابل توجهی متحمل میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی بارشها نسبت به سال گذشته بیان داشت: روند کاهش بارشها و خشکسالی از سال ۱۳۹۹ تاکنون ادامه دارد و باعث ایجاد ناترازی آب در استان شده است.
به گفته دانشور، سد ۱۵ خرداد، یکی از منابع اصلی تأمین آب قم، در حال حاضر ۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد که کیفیت آن برای شرب مطلوب نیست.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم افزود: آب شرب قم از طریق انتقال آب از سرشاخههای دز به قمرود تأمین میشود و در نبود این مسیر، استان از چند ماه قبل با جیرهبندی آب مواجه میشد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم تأکید کرد: تأمین آب سالم و پایدار و نگهداری سامانههای انتقال آب از الیگودرز به گلپایگان و سپس به قم، هزینههای سنگینی برای دولت به همراه دارد و همه مردم مسئول مدیریت مصرف آب هستند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم با بیان اینکه بیشترین مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، افزود: برداشت بیرویه و غیرمجاز از سفرههای زیرزمینی باعث افت سطح آبخوانها و وقوع پدیده فرونشست شده و شرایط را بحرانیتر کرده است.
منبع:شرکت آب منطقهای قم