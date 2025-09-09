گفته می‌شود که رئیس جمهور آمریکا به عملیات اسرائیل در قطر با هدف ترور سران حماس چراغ سبز نشان داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده قبل از عملی شدن طرح اسرائیل برای حمله به سران حماس در قطر چراغ سبز نشان داده است.

این منبع مدعی شد که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس از جمله نمایندگان این گروه بود که در زمان حمله در قطر حضور داشت. اسرائیل پیش از این در سال ۱۹۹۷، در اولین دوره تصدی مشعل به عنوان رئیس این سازمان، سعی در ترور مشعل در اردن داشت.

یک منبع ارشد حماس به الجزیره گفت که جلسه سران حماس در حالی هدف قرار گرفت که در حال بحث در مورد پیشنهاد آتش‌بس ترامپ بود.

پیش از این رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال دستیابی به توافقی در مورد نوار غزه در آینده نزدیک خبر داده بود تا آزادی تمامی اسرای صهیونیستی در غزه تضمین شود.

در اظهاراتی که پس از بازگشت از سفر کوتاه به نیویورک در واشنگتن بیان شد، ترامپ ادعا کرد: «ما در حال کار روی راه‌حلی هستیم که ممکن است بسیار خوب باشد.»  او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله به قطر
