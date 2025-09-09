نخست وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو استعفای خود را به رئیس جمهور این کشور تقدیم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  دولت فرانسه در وب‌سایت خود تأیید کرده است که نخست وزیر فرانسوا بایرو استعفای خود را به رئیس جمهور امانوئل مکرون تقدیم کرده است.

در این پیام آمده است: «در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، نخست وزیر فرانسوا بایرو استعفای دولت خود را به رئیس جمهور امانوئل مکرون تقدیم کرد که او آن را پذیرفت. نخست وزیر به همراه اعضای دولت تا زمان تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.»

بایرو اخیراً کاخ الیزه را ترک کرده و به محل اقامت خود در هتل ماتینیون بازگشته است. به گزارش کانال BFMTV، نخست وزیر قصد دارد ظهر پنجشنبه مراسم خداحافظی برگزار کند و پس از آن، تغییر گارد می‌تواند رسماً انجام شود و قدرت به نخست وزیر جدیدی منتقل شود که کاخ الیزه قول داده است نام او را «در روز‌های آینده» اعلام کند.

در ۸ سپتامبر، اکثریت نمایندگان مجلس ملی (مجلس سفلی پارلمان) فرانسه پس از سخنرانی اصلی بایرو، که در آن به بحران اقتصادی ناشی از بدهی ملی فزاینده اشاره کرد، به دولت رأی عدم اعتماد دادند. او همچنین از طرحی که در ماه ژوئیه ارائه کرده بود و قرار بود تقریباً ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت را در سال ۲۰۲۶ کاهش دهد، دفاع کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: امانوئل مکرون ، فرانسوا بایرو
خبرهای مرتبط
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
دولت فرانسه سقوط کرد
فروپاشی دولت فرانسه: شرط‌بندی بر سر انتخاب نخست‌وزیر بعدی پس از برکناری بایرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندانش در قطر
واکنش‌های بین‌المللی به حمله اسرائیل به پایتخت قطر/ دبیرکل سازمان ملل حملات را محکوم کرد
نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به مکرون تقدیم کرد
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
اسپانیا ورود دو وزیر اسرائیلی را به خاک خود ممنوع کرد
قطر حمله اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حماس: اسرا را به شرط دریافت ضمانت آزاد می‌کنیم
استونی سفیر روسیه را احضار کرد
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
درخواست لیسبون از پکن: میانجیگری برای صلح در اوکراین
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ