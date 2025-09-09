نخست وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو استعفای خود را به رئیس جمهور این کشور تقدیم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت فرانسه در وب‌سایت خود تأیید کرده است که نخست وزیر فرانسوا بایرو استعفای خود را به رئیس جمهور امانوئل مکرون تقدیم کرده است.

در این پیام آمده است: «در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، نخست وزیر فرانسوا بایرو استعفای دولت خود را به رئیس جمهور امانوئل مکرون تقدیم کرد که او آن را پذیرفت. نخست وزیر به همراه اعضای دولت تا زمان تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.»

بایرو اخیراً کاخ الیزه را ترک کرده و به محل اقامت خود در هتل ماتینیون بازگشته است. به گزارش کانال BFMTV، نخست وزیر قصد دارد ظهر پنجشنبه مراسم خداحافظی برگزار کند و پس از آن، تغییر گارد می‌تواند رسماً انجام شود و قدرت به نخست وزیر جدیدی منتقل شود که کاخ الیزه قول داده است نام او را «در روز‌های آینده» اعلام کند.

در ۸ سپتامبر، اکثریت نمایندگان مجلس ملی (مجلس سفلی پارلمان) فرانسه پس از سخنرانی اصلی بایرو، که در آن به بحران اقتصادی ناشی از بدهی ملی فزاینده اشاره کرد، به دولت رأی عدم اعتماد دادند. او همچنین از طرحی که در ماه ژوئیه ارائه کرده بود و قرار بود تقریباً ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت را در سال ۲۰۲۶ کاهش دهد، دفاع کرد.

منبع: تاس