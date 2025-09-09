دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که هدف قرار دادن رهبران حماس «عملیات مستقل اسرائیلی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حملات به ساختمانهای محل استقرار حماس در دوحه، اعلام کرد که هدف قرار دادن رهبران حماس توسط اسرائیل در روز سهشنبه یک عملیات «کاملاً مستقل» بوده است.
در بیانیهای از دفتر نتانیاهو آمده است: «اسرائیل آن را آغاز کرد، اسرائیل آن را انجام داد و اسرائیل مسئولیت کامل آن را بر عهده میگیرد.»
علاوه بر این، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل از این عملیات در دوحه تمجید کرده است!
این در حالی است که پیش از این منابع اعلام کردند که این حملات با چراغ سبز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انجام شده است.
یکی از رهبران ارشد حماس به تلویزیون الجزیره مستقر در دوحه گفت که این حمله در حالی رخ داد که مذاکرهکنندگان گروه در حال بحث در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای آتشبس غزه و تبادل اسرا بودند.
روز سهشنبه، اسرائیل در تلاش برای ترور رهبران ارشد حماس به دوحه، پایتخت قطر حمله هوایی کرد؛ اقدامی که به عنوان ضربهای تازه به تلاشها برای توافق آتشبس غزه تلقی میشود.
منبع: العربیه انگلیسی