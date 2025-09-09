باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سهشنبه سباستین لکورنو از افراد وفادار به خود، که زمانی از طرفداران محافظهکار او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ حمایت میکرد، را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
انتخاب لکورنو، ۳۹ ساله، نشان دهنده عزم مکرون برای ادامه کار با یک دولت اقلیت است که قاطعانه از دستور کار اصلاحات اقتصادی طرفدار کسب و کار او حمایت میکند، که بر اساس آن مالیات بر کسب و کار و ثروتمندان کاهش یافته و سن بازنشستگی افزایش یافته است.
مکرون پس از آنکه پارلمان، فرانسوا بایرو را نه ماه پس از تصدی این سمت به دلیل برنامههایش برای مهار بدهیهای فزاینده کشور برکنار کرد، مجبور شد پنجمین نخست وزیر را در کمتر از دو سال منصوب کند.
مکرون با واگذاری این سمت به لکورنو، خطر از دست دادن حزب سوسیالیست چپ میانه را به جان میخرد و رئیس جمهور و دولتش را برای حمایت در پارلمان به حزب راست افراطی تجمع ملی مارین لوپن وابسته میکند. اولویت فوری لکورنو، ایجاد اجماع در مورد بودجه سال ۲۰۲۶ خواهد بود، وظیفهای که باعث بیاثر شدن بایرو شد، کسی که برای مهار کسری بودجه که تقریباً دو برابر سقف ۳٪ تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است، کاهش شدید هزینهها را دنبال میکرد.
تحولات سیاسی این هفته، آشفتگی عمیقتر در فرانسه را آشکار میکند که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تضعیف میکند و در باتلاق بدهی فرو میرود.
لکورنو اخیراً به عنوان وزیر دفاع مکرون خدمت کرده است و بر افزایش هزینههای دفاعی نظارت داشته و به شکلگیری تفکر اروپایی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه کمک کرده است. لکورنو در ۱۶ سالگی با تبلیغات انتخاباتی برای نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق وارد عرصه سیاست شد. او در ۱۸ سالگی شهردار شهری کوچک در نرماندی شد و سپس در ۲۲ سالگی جوانترین مشاور دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق شد.
او حزب محافظهکار جمهوریخواهان را ترک کرد تا به جنبش سیاسی میانهروی مکرون بپیوندد، زمانی که رئیس جمهور برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. پنج سال بعد او کمپین انتخاب مجدد مکرون را اداره کرد.
به نظر میرسد مکرون با معرفی وزیری از اردوگاه خود با پیشینه محافظهکاری، تصمیم گرفته است که میراث اقتصادی خود را به هر قیمتی حفظ کند.
سوسیالیستها متعهد شده بودند که برخی از سیاستهای مهم او در حمایت از کسب و کار از جمله لغو مالیات بر ثروت و افزایش سن بازنشستگی را لغو کنند، برنامههایی که رئیس جمهور برای جذاب کردن فرانسه برای سرمایهگذاران ضروری میداند.
منبع: رویترز