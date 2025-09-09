باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه ایالات متحده قبل از وقوع حملات اسرائیل، قطر را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

انصاری در بیانیه‌ای گفت: «اظهارات منتشر شده مبنی بر اینکه دولت قطر از قبل از حمله مطلع شده بود، کاملاً نادرست است. تماس دریافتی از یک مقام آمریکایی همزمان با صدای انفجار‌های ناشی از حمله اسرائیل در دوحه انجام شد.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید پیش از این به خبرنگاران گفته بود که ارتش ایالات متحده پیش از حمله، دولت ترامپ را مطلع کرده بود.

او در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «بمباران یکجانبه در داخل قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار سخت تلاش می‌کند و شجاعانه با ما برای میانجیگری صلح ریسک می‌کند، اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نمی‌برد.»

لیویت حذف حماس را «هدفی ارزشمند» خواند، اما گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بلافاصله به فرستاده خود در خاورمیانه دستور داده است تا مقامات قطر را از عملیات قریب‌الوقوع مطلع کند.

منبع: الجزیره