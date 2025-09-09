سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا قبل از وقوع حملات اسرائیل، قطر را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه ایالات متحده قبل از وقوع حملات اسرائیل، قطر را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

انصاری در بیانیه‌ای گفت: «اظهارات منتشر شده مبنی بر اینکه دولت قطر از قبل از حمله مطلع شده بود، کاملاً نادرست است. تماس دریافتی از یک مقام آمریکایی همزمان با صدای انفجار‌های ناشی از حمله اسرائیل در دوحه انجام شد.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید پیش از این  به خبرنگاران گفته بود که ارتش ایالات متحده پیش از حمله، دولت ترامپ را مطلع کرده بود.

او در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «بمباران یکجانبه در داخل قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار سخت تلاش می‌کند و شجاعانه با ما برای میانجیگری صلح ریسک می‌کند، اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نمی‌برد.»

لیویت حذف حماس را «هدفی ارزشمند» خواند، اما گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بلافاصله به فرستاده خود در خاورمیانه دستور داده است تا مقامات قطر را از عملیات قریب‌الوقوع مطلع کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به قطر ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ترامپ حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد!
طالبان تجاوز اسرائیل به قطر و حمله به دفتر حماس را محکوم کرد
مقام‌های رسمی آمریکا:
واشنگتن در حمله اسرائیل به قطر نقشی نداشت
حماس شهادت فرزند و رئیس دفتر مقام ارشد این جنبش را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
حماس شهادت فرزند و رئیس دفتر مقام ارشد این جنبش را تایید کرد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
واکنش‌های بین‌المللی به تجاوز اسرائیل به قطر/ دبیرکل سازمان ملل حملات را محکوم کرد
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
آخرین اخبار
اعتراضات نپال به مرز با هند کشیده شد
قطر ادعای کاخ سفید درباره اطلاع از حمله اسرائیل را رد کرد
رئیس‌جمهور فرانسه نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد
وال‌استریت‌ژورنال: ایران و آژانس به توافق دست یافتند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
واشنگتن در حمله اسرائیل به قطر نقشی نداشت
حماس شهادت فرزند و رئیس دفتر مقام ارشد این جنبش را تایید کرد
طالبان تجاوز اسرائیل به قطر و حمله به دفتر حماس را محکوم کرد
زلزله در کنر؛ تاجیکستان کاروان دوستی ارسال کرد
کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان؛ محدودیت های مالی مانع اصلی رشد اقتصادی افغانستان
دفتر نتانیاهو حملات به دوحه را «عملیات مستقل اسرائیلی» خواند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندانش در قطر
واکنش‌های بین‌المللی به تجاوز اسرائیل به قطر/ دبیرکل سازمان ملل حملات را محکوم کرد
نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به مکرون تقدیم کرد
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
اسپانیا ورود دو وزیر اسرائیلی را به خاک خود ممنوع کرد
قطر حمله اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند