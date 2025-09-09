اعتراضات در مرز نپال با هند آغاز شده و پست‌های بازرسی مرزی بسته شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کانال تلویزیونی India Today گزارش داد که اعتراضات در مرز نپال با هند آغاز شده و پست‌های بازرسی مرزی بسته شده‌اند. به گزارش این کانال تلویزیونی، معترضان پست‌های پلیس را به آتش کشیدند.

تحولات پس از اعتراضات ضد دولتی برای دومین روز در پایتخت نپال و سایر شهر‌ها ادامه داشته است. نخست وزیر شارما اولی استعفا داده است. معترضان تعدادی از ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان، دیوان عالی و دفتر دادستانی را به آتش کشیدند. حملاتی به اقامتگاه سیاستمداران و مقامات گزارش شده است. همسر نخست وزیر سابق، جلالا نات خانال پس از چنین حمله‌ای درگذشت.

این اعتراضات با تصمیم دولت نپال در ۴ سپتامبر مبنی بر محدود کردن دسترسی به فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و همچنین سایر شبکه‌های اجتماعی که در بازه زمانی مورد نیاز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نشده بودند، تشدید شد. در ۸ سپتامبر، اعتراضات گسترده‌ای با حضور هزاران تظاهرکننده در کاتماندو و چندین شهر بزرگ دیگر نپال آغاز شد.

معترضان، که اکثر آنها دانشجو و فعال از جنبش جوانان نسل Z بودند، با اقدامات دولت مخالفت کردند. در پایتخت، حکومت نظامی نامحدود اعلام شد. این درگیری‌ها جان بیش از ۲۰ نفر را گرفت و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شدند. مقامات در ۹ سپتامبر در بحبوحه ادامه اعتراضات، همه محدودیت‌ها را لغو کردند اما اعتراضات ادامه یافت.

منبع: تاس

