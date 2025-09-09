مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که با وزیر خارجه ایران در مورد روش‌های عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران به توافق رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز سه‌شنبه گفت که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در مورد از سرگیری فعالیت‌های بازرسی به تفاهم رسیده است.

گروسی در شبکه اجتماعی آمریکایی X گفت: «امروز در قاهره، با عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در مورد روش‌های عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران به توافق رسیدیم. این گامی مهم در مسیر درست است.»

او از وزارت امور خارجه مصر و دیپلمات ارشد آن برای کمک به دستیابی به تفاهم بین دو طرف تشکر کرد.گروسی افزود: «از بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مص به خاطر تعهد و تعاملش سپاسگزارم.»

مصر پس از آنکه تهران پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به این کشور، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد و این آژانس را به جانبداری علیه تهران متهم کرد، بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میانجیگری کرده است.

وزرای امور خارجه مصر و ایران اوایل سه‌شنبه در قاهره در مورد روابط دوجانبه و پرونده هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند.

منبع: آناتولی

