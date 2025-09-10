باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از الجزیره انگلیسی، وزارت امور خارجه پرتغال در بیانیه‌ای اعلام کرد: پرتغال حمله اسرائیل به دوحه را که نقض حاکمیت قطر است و خطر تشدید خشونت در منطقه را افزایش می‌دهد، محکوم می‌کند. ما تأکید می‌کنیم که اولویت، آتش‌بس فوری و آزادی اسرا است. راه‌کار دو کشوری برای صلح پایدار ضروری است.

دیوید ون ویل وزیر امور خارجه هلند نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: هلند حمله هوایی اسرائیل به دوحه را محکوم می‌کند. باید به حاکمیت کشور‌ها احترام گذاشته شود. علاوه بر این، این اقدام، آتش‌بس مورد نیاز در نوار غزه را نزدیک‌تر نمی‌کند. هلند تأکید می‌کند که حماس باید همه اسرا را آزاد کند و سلاح‌های خود را زمین بگذارد.

همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در واکنش به این حمله رژیم صهیونیستی اعلام کرد: من حمله اسرائیل به قطر را به شدت محکوم می‌کنم. نقض حاکمیت و قلمرو این کشور نقض آشکار اصول منشور سازمان ملل متحد است. خشونت نمی‌تواند به طور غیرقابل کنترل در سراسر خاورمیانه گسترش یابد. وقت آن رسیده که به چارچوب عقلانیت، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل برگردیم.

جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا نیز گفت که «از امیر تمیم بن حمد آل ثانی و قطر حمایت و بر حمایت ایتالیا از تمام تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه تأکید می‌کند.»

وی افزود: ایتالیا همچنان با هر نوع تشدید تنش که می‌تواند بحران خاورمیانه را تشدید کند، مخالف است.

منبع: ایرنا