ناوگان جهانی مقاومت، که به شکستن محاصره غزه اختصاص دارد، اعلام کرد که بزرگترین کشتی آن توسط یک پهپاد اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناوگان بینالمللی مقاومت، بامداد امروز چهارشنبه، اعلام کردند که بزرگترین کشتی ناوگانشان مورد حمله جدیدی، که احتمال میرود توسط یک پهپاد آتشزای رژیم تروریستی اسرائیل انجام شده باشد، قرار گرفته و آتشسوزی در عرشه آن رخ داده است.
این ناوگان توضیح داد که کشتی اسپانیایی «آلما» با پرچم انگلیس، در حین پهلوگیری در بندر سیدی بوسعید در آبهای تونس، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
در پی این حمله، در نتیجه آتشسوزی در عرشه بالایی، خسارات جدی به کشتی وارد شد. طبق اعلام ناوگان، همه مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند. با این حال، این حملات باعث ایجاد ترس و وحشت در میان شرکتکنندگان ناوگان مقاومت مغرب نشده و آنها بر ادامه مسیر به سمت غزه تاکید کردند.
از سوی دیگر، فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از «دومین حمله به ناوگان مقاومت در طول دو روز، در حالی که هنوز در آبهای تونس قرار دارد»، ابراز نارضایتی کرد. او اشاره کرد که «شواهد تصویری نشان میدهد یک پهپاد جسمی را پرتاب کرده که باعث آتشسوزی در عرشه کشتی آلما شده است.»
روز سهشنبه نیز، مدیریت «ناوگان جهانی مقاومت»، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را به حمله پهپادی به یکی از کشتیهای اصلی خود، در حین پهلوگیری در بندر سیدی بوسعید تونس، متهم کرد.
منبع: المیادین