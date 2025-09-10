روزنامه اماراتی الخلیج در سرمقاله خود، حمله به قطر را به شدت محکوم و اعلام کرد که اسرائیل با این اقدام، تمام خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه اماراتی الخلیج (فارس) اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل هیچ خط قرمزی را باقی نگذاشته مگر اینکه از آن عبور کرده، هر تجاوزی را انجام داده و هر حریمی را هتک و نقض کرده است. 

این روزنامه در ادامه افزود: پس از دو سال خونریزی بی‌گناهان در نوار غزه ویران و مجموعه‌ای طولانی از تجاوزات علیه چندین کشور منطقه، اکنون دست جنایتکارانه آن به قطر رسیده و محل سکونت تعدادی از رهبران جنبش فلسطینی «حماس» را هدف قرار داده تا به این ترتیب یک عمل پست را در روز روشن علیه یک کشور برادر و مستقل که در حال میانجیگری برای پایان دادن به جنگ غزه است، به ثبت برساند.

این روزنامه اعلام کرد: «تجاوز گناه‌آلودی که حاکمیت قطر را زیر پا گذاشته، قابل قبول و قابل سکوت نیست. این جنایتی نابخشودنی است که توسط طرفی منطقه‌ای مرتکب شده که عقل خود را از دست داده و تکبر و خودبینی آن را از مسیر‌های طبیعی همزیستی متمدنانه دور کرده است.

الخلیج (فارس) اضافه کرد: رویکرد آن، پس از زیر پا گذاشتن تمام عرف‌ها، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی که قرار بود به آنها پایبند باشد، به تهدیدی آشکار برای امنیت و ثبات تبدیل شده است. اما واقعیت تایید می‌کند که اسرائیلی که همه می‌شناسند، بدون هیچ مانعی به اقدامات خود ادامه می‌دهد، بی‌قید و شرط حمله می‌کند و تمام معیارها، ارزش‌های انسانی، قوانین و عرف‌های بین‌المللی را که تمام کشور‌های جهان به جز اسرائیل به آنها پایبند هستند، نقض می‌کند.»

این روزنامه که برای کشور امارات، یکی از حامیان رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه است، در پایان توضیح داد: «با آغاز تجاوز خونین به غزه، اسرائیل دست خود را در منطقه برای جنگ، تجاوز و هدف قرار دادن کشور‌های مستقل باز گذاشت تا سرانجام جنایت خود را در قطر مرتکب شد. اگر این خیانت اسرائیلی با موضع قاطع عربی که از برداشتن گام‌های جدی و مؤثر برای توقف تجاوزات سیستماتیک اسرائیل علیه کشور‌های منطقه کوتاهی نکند، رو‌به‌رو نشود، ممکن است به همین حد نیز متوقف نشود و به چیزی خطرناک‌تر تبدیل شود.»

منبع: النشره

برچسب ها: حمله به قطر ، امارات و اسرائیل
