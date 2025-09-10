«داینوسوکوس» شکارچی غول‌آسای آمریکای شمالی با پوزه پهن و دندان‌های مقاوم، حتی دایناسور‌ها و لاک‌پشت‌ها را در تیررس خود داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگ‌ترین کروکودیل‌های تاریخ با نام «Deinosuchus» با دندان‌هایی به اندازه موز، حتی دایناسورها را به وحشت می‌انداخت.

در دورانی که دایناسورها بر زمین حکمرانی می‌کردند، موجودی به نام داینوسوکوس با دندان‌هایی به اندازه موز، حتی بزرگ‌ترین دایناسورها را نیز تار و مار می‌کرد. این کروکودیل غول‌آسا، داستانی از قدرت و وحشت تاریخ زمین را تعریف می‌کند.

داینوسوکوس، یک کروکودیل‌سان عظیم‌الجثه بود که طولش به حدود ۱۰ متر (۳۳ فوت) می‌رسید و یکی از بزرگ‌ترین کروکودیل‌سانان شناخته‌شده در تاریخ بود. دندان‌های این موجود به‌قدری بزرگ و مقاوم بودند که به آن‌ها امکان می‌داد حتی بزرگ‌ترین دایناسورها را نیز شکار یا لاشه آن‌ها را تکه‌تکه کند.

کروکودیل ۱۰ متری با دندان‌هایی به بزرگی موز / عکس

در دوره کرتاسه، آمریکای شمالی توسط یک دریای داخلی به دو بخش تقسیم شده بود. داینوسوکوس در هر دو سوی این دریا زندگی و به عنوان شکارچی راس زنجیره غذایی عمل می‌کرد.

شواهد فسیلی و رفتار شکار

نشانه‌های جویده شدن روی پوست لاک‌پشت‌ها و استخوان دایناسورها نشان می‌دهد این موجود فرصت‌طلبانه شکار می‌کرده و تقریباً همه جانوران در دسترس در قلمرو او در معرض خطر بوده‌اند.

خزنده غول‌آسای دوران کرتاسه پوزه‌ای پهن داشت. دو حفره بزرگ پیش از سوراخ‌های بینی در نوک پوزه وجود داشت که کاربرد آن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

کروکودیل ۱۰ متری با دندان‌هایی به بزرگی موز / عکس

این موجودات پیش از انقراض گسترده دایناسورها ناپدید شدند. علت ناپدید شدن آن‌ها هنوز شناخته‌نشده است.

منبع: خبرآنلاین

