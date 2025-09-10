باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی و یک دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه مقامات این اتحادیه را ترغیب کرده تا در راستای راهبردی برای فشار بر روسیه تعرفههای گمرکی تا ۱۰۰ درصد بر چین اعمال کنند.
این مقام که برای بحث درباره این مکالمات خصوصی خواستار ناشناس ماندن شد، گفت که ترامپ همچنین اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفههای گسترده بر هند نیز تشویق کرده است.
ترامپ این درخواست را که در جریان یک کنفرانس تلفنی مطرح شد، به دیوید اوسالیوان، فرستاده اتحادیه اروپا در امور تحریمها و دیگر مقامات این اتحادیه ارائه کرد. یک هیات از اتحادیه اروپا در حال حاضر در واشنگتن برای هماهنگی تحریمها علیه روسیه حضور دارد.
این دیپلمات اروپایی گفت که آمریکا اشاره کرده است که اگر اتحادیه اروپا به درخواستش پاسخ مثبت دهد، آماده اعمال تعرفههای مشابهی است. این درخواست آمریکا در صورت اجرا، استراتژی اتحادیه اروپا را که تاکنون انزوای روسیه را از طریق تحریمها به تعرفهها ترجیح میداد، تغییر خواهد داد.
با این حال، ترامپ بعدا در همان شب سهشنبه، در پستی در شبکههای اجتماعی اشاره کرد که آمریکا در واقع میتواند تجارت خود با هند را تقویت کند. او نوشت که آمریکا و هند در حال تلاش برای رفع موانع تجاری بین دو کشور هستند و افزود که منتظر گفتوگو با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، است.
منبع: العربیه