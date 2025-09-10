وزیر خارجه اسرائیل، از طرح اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای تحریم وزرای افراطی اسرائیل و کاهش روابط تجاری با این رژیم انتقاد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل از اعلام اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر اینکه برای اعمال تحریم علیه وزرای این رژیم تروریستی و محدود کردن روابط تجاری با اسرائیل به دلیل وضعیت فاجعه‌بار غزه تلاش خواهد کرد، انتقاد کرد.

ساعر ادعا کرد که اظهارات امروز صبح رئیس کمیسیون اروپا تأسف‌بار است و برخی از آنها تبلیغات دروغین حماس و شرکایش را تکرار می‌کند. او مدعی شد: «بار دیگر، اروپا پیامی اشتباه می‌فرستد که حماس و محور افراطی در خاورمیانه را تقویت می‌کند.»

پیش از این امروز، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اشاره کرده بود که «گرسنگی دادن عمدی در غزه نباید به عنوان ابزاری در جنگ استفاده شود و باید متوقف گردد.» وی افزود که «آنچه در غزه رخ می‌دهد، وجدان جهان را لرزانده است.»

او فاش کرد که «ما حمایت دوجانبه خود از اسرائیل را متوقف خواهیم کرد و پیشنهاد اعمال تحریم علیه وزرای افراطی در رژیم تروریستی اسرائیل را مطرح خواهیم کرد. همچنین، پیشنهاد تعلیق جزئی توافقنامه مشارکت با این رژیم تروریستی در مورد مسائل مربوط به تجارت را نیز ارائه خواهیم داد.»

فون در لاین افزود که اتحادیه اروپا ماه آینده یک گروه از اهداکنندگان برای فلسطینیان و یک ابزار اختصاصی برای بازسازی غزه ایجاد خواهد کرد.

منبع: النشره

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ غزه
