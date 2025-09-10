در پی حمله رژیم اسرائیل به قطر و محکومیت امارات، محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات برای دیداری دوستانه با امیر قطر وارد دوحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات امروز چهارشنبه در سفری دوستانه به قطر، وارد دوحه شد و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به همراه هیات همراهش از او استقبال کردند.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد: «رئیس دولت برای یک سفر دوستانه وارد دوحه شد و امیر قطر در صدر استقبال‌کنندگان از او بود.»

روز سه‌شنبه، محمد بن زاید در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد، همبستگی کامل امارات با قطر و ایستادگی در کنار این کشور پس از حمله اسرائیل به خاک آن را ابراز کرده بود.

او تاکید کرد که «این حمله، نقض حاکمیت کشور برادر قطر و تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی است و امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند.»

تعدادی از کشور‌های عربی و منطقه‌ای، حمله رژیم تروریستی اسرائیل به پایتخت قطر، دوحه، را که یک ساختمان محل اقامت تعدادی از رهبران و مذاکره‌کنندگان جنبش حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس را هدف قرار داده بود، به شدت محکوم کردند. با این حال، طبق بیانیه حماس، این حمله به شهید شدن هیچ یک از رهبران این جنبش منجر نشد.

پیش از این، منابعی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم تروریستی اسرائیل، نسبت به میزان تحقق اهداف تعیین شده برای عملیات هدف قرار دادن رهبران حماس در دوحه، ابراز تردید کرده بودند.

این منابع تاکید کردند که این ارزیابی‌ها نهایی نیست، زیرا روند جمع‌آوری داده‌ها همچنان ادامه دارد و ارزیابی نهایی خسارات هنوز کامل نشده است.

منبع: اسپوتنیک