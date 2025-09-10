مقامات قطری به یک تیم حقوقی دستور داده‌اند تا احتمال مسئول شناختن نخست‌وزیر اسرائیل را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بی‌بی‌سی روز چهارشنبه به نقل از منابع قطری گزارش داد که مقامات قطری به یک تیم حقوقی دستور داده‌اند تا احتمال مسئول شناختن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی با حملات هوایی دیروز که رهبری حماس را در دوحه هدف قرار داد، بررسی کنند.

یک روز قبل، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر گفت که حمله اسرائیل «تروریسم دولتی تحت رهبری» نتانیاهو بوده و هشدار داد که کشورش حق پاسخ به آن را برای خود محفوظ می‌دارد.

اسرائیل روز سه‌شنبه حملات هوایی را آغاز کرد و رهبران حماس را که در دوحه گرد هم آمده بودند، هدف قرار داد و انتقادات جهانی را برانگیخت. با این حال، حماس اطمینان داد که رهبری آن از این حمله جان سالم به در برده است.

