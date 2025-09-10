عربستان سعودی از توافق‌نامه همکاری جدید بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عربستان سعودی روز چهارشنبه از توافق‌نامه جدید بین دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل و ایران تحت حمایت مصر استقبال کرد.

وزارت امور خارجه پادشاهی سعودی در بیانیه‌ای بر «اهمیت تقویت اعتماد، پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» تأکید کرد.

ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از تعلیق همکاری‌ها پس از جنگ با اسرائیل در ماه ژوئن، بر سر یک چارچوب همکاری جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرده است.

این توافق‌نامه در قاهره توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد که گروسی آن را «گامی مهم در مسیر درست» خواند.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: توافق هسته ای ، آژانس بین المللی انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
گروسی: توافق با ایران گامی مهم در مسیر درست است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات نپال از زندان‌ها فرار کرده‌اند
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
موج اعتراضات در فرانسه؛ سرکوب معترضان توسط پلیس
بن زاید به دوحه رفت؛ اعلام همبستگی با قطر پس از حمله اسرائیل
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر