باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عربستان سعودی روز چهارشنبه از توافقنامه جدید بین دیدهبان هستهای سازمان ملل و ایران تحت حمایت مصر استقبال کرد.
وزارت امور خارجه پادشاهی سعودی در بیانیهای بر «اهمیت تقویت اعتماد، پیگیری راهحلهای دیپلماتیک و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» تأکید کرد.
ایران روز سهشنبه اعلام کرد که پس از تعلیق همکاریها پس از جنگ با اسرائیل در ماه ژوئن، بر سر یک چارچوب همکاری جدید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق کرده است.
این توافقنامه در قاهره توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امضا شد که گروسی آن را «گامی مهم در مسیر درست» خواند.
منبع: العربیه انگلیسی