باشگاه خبرنگاران جوان ـ تمر هندی میوهای سرشار از ویتامینها، فیبر و آنتیاکسیدان است که مصرف آن با بهبود سلامت قلب، گوارش، پوست و کنترل قند خون همراه بوده و در پیشگیری از بیماریهای مزمن نقش مهمی ایفا میکند.تمر هندی یکی از میوههای استوایی پرطرفدار است که به دلیل طعم ترش و شیرین، نه تنها در آشپزی کشورهای مختلف استفاده میشود، بلکه در طب سنتی و پزشکی نوین نیز جایگاه ویژهای دارد. این میوه سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، فیبر و ترکیبات آنتیاکسیدانی است و مصرف منظم آن میتواند به بهبود سلامت قلب، دستگاه گوارش، پوست و حتی پیشگیری از بیماریهای مزمن کمک کند.
تمر هندی به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب غیراشباع و ترکیبات آنتیاکسیدانی، در کاهش سطح کلسترول بد خون مؤثر است. تحقیقات نشان داده مصرف این میوه میتواند خطر ابتلاء به تصلب شرایین، فشار خون بالا و سکته قلبی را کاهش دهد.
فیبر بالای موجود در تمر هندی عملکرد رودهها را بهبود میبخشد و یبوست را برطرف میکند. همچنین خاصیت ملین طبیعی دارد و برای پاکسازی دستگاه گوارش بسیار مفید است. علاوه بر این، خاصیت ضد باکتریایی تمر هندی باعث میشود محیط معده و روده از عفونتها محافظت شود.
یکی از ویژگیهای شناختهشده تمر هندی، کمک به کاهش وزن است. ترکیبات فعال موجود در این میوه با مهار آنزیمهای دخیل در ذخیره چربی، از تجمع چربیهای اضافی در بدن جلوگیری کرده و همزمان با ایجاد احساس سیری، مصرف مواد غذایی پرکالری را کاهش میدهد.
وجود مقادیر بالای ویتامین C در تمر هندی، این میوه را به یک تقویتکننده طبیعی سیستم ایمنی تبدیل کرده است. ویتامین C همراه با ترکیبات آنتیاکسیدانی دیگر، بدن را در برابر رادیکالهای آزاد محافظت کرده و خطر ابتلاء به بیماریهای مزمنی همچون سرطان و دیابت را کاهش میدهد و یکی از مواد مغذی موجود در تمبر هندی، انواع ویتامینهای گروه B است. تیامین یکی از مهمترین بخشهای خانواده ویتامین B، در تمبر هندی بهوفور یافت میشود.
تیامین، مسئولیت بهبود عملکرد سیستم عصبی را بر عهده دارد. همچنین، رشد عضلات از دیگر وظایف این ویتامین در بدن است. تیامین عامل اصلی فعال نگه داشتن بدن، حفظ انعطاف پذیری و قوی ماندن است.
تمر هندی از گذشته به عنوان یک ماده پاکسازیکننده کبد شناخته میشده است. مصرف آن به سمزدایی بدن کمک کرده و مانع تجمع چربی در کبد میشود. همچنین اثرات ادرارآور طبیعی این میوه باعث بهبود عملکرد کلیه و دفع سموم از بدن میشود.فیبر و ترکیبات پلیفنولی موجود در تمر هندی، سرعت جذب قند در خون را کاهش داده و به تنظیم قند خون کمک میکند. تحقیقات نشان داده است که مصرف منظم تمر هندی میتواند برای افراد مبتلا به دیابت نوع دو مفید باشد.
تمر هندی میوهای استوایی و پرخاصیت که علاوه بر فواید درمانی، در بسیاری از کشورها جایگاه ویژهای در آشپزی دارد. روشهای مختلفی برای مصرف این میوه و بهرهمندی از خواص آن وجود دارد. این میوه را میتوان به صورت خام مصرف کرد یا بعد از رسیدن کامل، برای تهیه دسرهای متنوع استفاده نمود. همچنین تمبر هندی را میتوان خشک کرده و سپس آسیاب کرد تا به عنوان ادویه یا چاشنی در غذاها مورد استفاده قرار گیرد.
غالباً تمر هندی به شکل سس، مربا یا شربت در بازار عرضه میشود و در بعضی کشورها بعد از خشک کردن و فراوری، به صورت آبنبات نیز تولید میشود. در آسیا و آمریکای جنوبی، این میوه در برخی غذاها و انواع سوپها اضافه میشود تا از خواص تغذیهای و طعم منحصر به فرد آن بهرهمند شوند.
پالپ تمر هندی نقش مهمی در آشپزی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، مکزیک، خاورمیانه و کارائیب دارد. دانهها و برگهای این درخت نیز خوردنی بوده و در برخی مناطق مورد استفاده قرار میگیرد. از تمر هندی برای تهیه انواع سسها، مارینهها، نوشیدنیها و دسرها استفاده میشود و یکی از مواد اصلی تشکیلدهنده سس مشهور ووسترشر نیز به شمار میرود.تمر هندی با طعم ترش و شیرین خود نه تنها غذاها را خوشمزه میکند، بلکه با خواص درمانیاش، از تقویت سیستم ایمنی تا کمک به گوارش و کنترل قند خون، نقش مهمی در رژیم غذایی سالم ایفا میکند. به همین دلیل، این میوه در بسیاری از فرهنگها هم به عنوان خوراکی و هم به عنوان مادهای درمانی ارزشمند شناخته میشود.
تمر هندی به دلیل داشتن اسیدهای آلفا هیدروکسی و ویتامین C، خاصیت لایهبرداری طبیعی دارد و به روشن شدن پوست و کاهش لکها کمک میکند. آنتیاکسیدانهای آن نیز روند پیری پوست را کند کرده و به حفظ شادابی و لطافت پوست کمک میکنند.این میوه خاصیت ضدالتهابی دارد و مصرف آن در کاهش التهاب مفاصل و تسکین دردهای ناشی از آرتروز و آرتریت روماتوئید مؤثر است. همچنین در طب سنتی از آن به عنوان یک مسکن طبیعی استفاده میشود.
وجود ویتامین A و بتاکاروتن در تمر هندی، برای سلامت چشمها اهمیت ویژهای دارد. این ترکیبات از خشکی چشم جلوگیری کرده و خطر ابتلاء به بیماریهای چشمی مرتبط با افزایش سن، مانند آب مروارید و دژنراسیون ماکولا را کاهش میدهند.
با وجود خواص فراوان، متخصصان تغذیه تأکید میکنند که مصرف تمر هندی باید به صورت متعادل باشد. زیادهروی در مصرف آن ممکن است باعث افت شدید قند خون یا تحریک معده در افراد حساس شود. بهترین روش، استفاده از تمر هندی به عنوان بخشی از رژیم غذایی متنوع و متعادل است.
منبع: مهر