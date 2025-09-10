ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید غزه متعلق به فلسطینی‌هاست و حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که غزه سرزمین فلسطین است و حقوق مردم آن «با هیچ تجاوزی قابل سلب نیست.»

وی گفت که تلاش‌های پادشاهی به جلب حمایت بین‌المللی برای راه‌حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک کرده است.

ولیعهد عربستان افزود: عربستان سعودی حملات اسرائیل در منطقه را رد و محکوم می‌کند، که آخرین مورد آن حمله سه‌شنبه به دوحه بود. او گفت: «تجاوز وحشیانه علیه کشور برادر قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است.»

محمد بن سلمان گفت: عربستان سعودی «در تمام اقداماتی که قطر انجام می‌دهد، بدون هیچ محدودیتی در کنار آن خواهد ایستاد.»

ولیعهد سعودی در مورد سوریه گفت که پادشاهی سعودی در لغو تحریم‌ها علیه این کشور برای تضمین تمامیت ارضی آن موفق بوده است. وی همچنین برای ثبات در لبنان، یمن و سودان ابراز امیدواری کرد.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: حمله به قطر ، ولیعهد سعودی
