باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرکت‌ها بیش از پیش به سراغ استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا و تصویر می‌روند؛ از تبلیغات Vodafone در آلمان تا اینفلوئنسرهای مجازی جهانی.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرکت‌ها بیش از پیش به سراغ استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا و تصویر می‌روند؛ از تبلیغات Vodafone در آلمان تا اینفلوئنسرهای مجازی جهانی.

شرکت Vodafone در آلمان تبلیغی منتشر کرده که مجری آن یک شخصیت ساخته‌شده با هوش مصنوعی است. این آزمایش به گفته شرکت، بخشی از تلاش برای امتحان سبک‌های جدید تبلیغاتی است؛ چرا که «هوش مصنوعی امروز بخشی از زندگی روزمره شده است.» کاربران با دقت در ویدئو متوجه شدند که جزئیاتی مانند حرکت غیرطبیعی موها، محو شدن خال‌های صورت و حالت‌های مصنوعی چهره نشان می‌دهد این فرد واقعی نیست. Vodafone در بخش نظرات ویدئو تأیید کرد که این شخصیت توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف آن آزمایش رویکردهای تازه در تبلیغات است.

این نخستین بار نیست که Vodafone از هوش مصنوعی در تبلیغات خود بهره می‌گیرد؛ سال گذشته نیز ویدئویی منتشر کرده بود که تمام صحنه‌های آن با هوش مصنوعی ساخته شده بودند. در همین حال، موج استفاده از «اینفلوئنسرهای مصنوعی» در تبلیغات جهانی رو به گسترش است و نمونه‌هایی مانند Lil’ Miquela پیش‌تر در کمپین‌های برندهایی چون Calvin Klein، Prada و BMW دیده شده‌اند. در سال‌های اخیر، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه تصویر به‌طور چشمگیری رشد کرده است و آنچه در تبلیغ اخیر شرکت Vodafone مشاهده شد، تنها یکی از نمونه‌های این موج جهانی است.