از تبلیغ تازه Vodafone در آلمان تا ظهور چهره‌های مجازی جهانی مانند Lil’ Miquela، روند استفاده از اینفلوئنسر‌های مصنوعی در تبلیغات و رسانه رو به گسترش است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرکت‌ها بیش از پیش به سراغ استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا و تصویر می‌روند؛ از تبلیغات Vodafone در آلمان تا اینفلوئنسرهای مجازی جهانی.
 
شرکت Vodafone در آلمان تبلیغی منتشر کرده که مجری آن یک شخصیت ساخته‌شده با هوش مصنوعی است. این آزمایش به گفته شرکت، بخشی از تلاش برای امتحان سبک‌های جدید تبلیغاتی است؛ چرا که «هوش مصنوعی امروز بخشی از زندگی روزمره شده است.»کاربران با دقت در ویدئو متوجه شدند که جزئیاتی مانند حرکت غیرطبیعی موها، محو شدن خال‌های صورت و حالت‌های مصنوعی چهره نشان می‌دهد این فرد واقعی نیست. Vodafone در بخش نظرات ویدئو تأیید کرد که این شخصیت توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف آن آزمایش رویکردهای تازه در تبلیغات است.
 
این نخستین بار نیست که Vodafone از هوش مصنوعی در تبلیغات خود بهره می‌گیرد؛ سال گذشته نیز ویدئویی منتشر کرده بود که تمام صحنه‌های آن با هوش مصنوعی ساخته شده بودند. در همین حال، موج استفاده از «اینفلوئنسرهای مصنوعی» در تبلیغات جهانی رو به گسترش است و نمونه‌هایی مانند Lil’ Miquela پیش‌تر در کمپین‌های برندهایی چون Calvin Klein، Prada و BMW دیده شده‌اند.در سال‌های اخیر، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه تصویر به‌طور چشمگیری رشد کرده است و آنچه در تبلیغ اخیر شرکت Vodafone مشاهده شد، تنها یکی از نمونه‌های این موج جهانی است.
 
ظهور شخصیت‌های مصنوعی و تولید صحنه‌های بصری توسط الگوریتم‌ها، مرز میان «واقعی» و «مجازی» را بیش از پیش کمرنگ کرده است. این فناوری دیگر صرفاً ابزار کمکی برای طراحان گرافیک یا تدوین‌گران نیست، بلکه به یک خالق مستقل تبدیل شده که می‌تواند چهره‌ها، محیط‌ها و روایت‌های بصری را از صفر خلق کند.البته این اتفاق در حوزه سینما روز به روز دارد عمق بیشتری پیدا می‌کند طوری که صدای بازیگران را به هم می‌توانند به به صدای افراد حقیقی نزدیک کنند همانند فیلم «صیاد»
 
با این حال، این روند چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. نخستین چالش، مسئله اعتماد و شفافیت است. وقتی مخاطب درمی‌یابد با یک شخصیت مصنوعی روبه‌رو است، واکنش او می‌تواند میان تحسین خلاقیت یا احساس فریب‌خوردگی در نوسان باشد. همین موضوع باعث شده برخی برندها مانند Vodafone به‌طور مستقیم در بخش نظرات اعلام کنند که شخصیت حاضر توسط هوش مصنوعی تولید شده است. چالش دیگر، مربوط به حوزه حقوقی و اخلاقی است؛ از حق مالکیت تصاویر گرفته تا خطرات گسترش دیپ‌فیک‌ها و تضعیف مرز میان واقعیت و تخیل.از زاویه فرهنگی نیز این تحول تأثیرات قابل‌توجهی دارد. شخصیت‌های مجازی می‌توانند به آیکون‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند، درست همان‌طور که اینفلوئنسرهای واقعی چنین جایگاهی یافته‌اند. اما پرسش اساسی این است که آیا این جایگزینی به کاهش نقش انسان در خلاقیت‌های بصری منجر خواهد شد یا بالعکس، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری میان انسان و ماشین فراهم می‌کند؟
 
به نظر می‌رسد آینده صنعت تصویر ترکیبی از هر دو باشد: هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار قدرتمندی برای سرعت‌بخشیدن، کاهش هزینه و گسترش دامنه خلاقیت عمل خواهد کرد، اما همچنان نیاز به هدایت انسانی برای روایتگری، اصالت و ارتباط عاطفی وجود دارد. تجربه Vodafone نشان می‌دهد که برندهای بزرگ آماده‌اند این مرزهای جدید را بیازمایند؛ مسیری که احتمالاً در سال‌های آینده به جریان غالب در تبلیغات، سرگرمی و حتی تولید محتوای خبری تبدیل خواهد شد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: هوش مصنوعی ، تبلیغات و فضای مجازی ، تولید محتوا
