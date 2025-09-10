آیات ۲۵ تا ۳۳ سوره ابراهیم، بخش دیگری از تبیین سنت‌های الهی درباره سرنوشت ایمان و کفر است. این آیات با ذکر مثال‌هایی روشن از درختان و پدیده‌های طبیعی، حقیقت ایمان و بی‌ایمانی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، پرده از چهره دشمنان الهی برمی‌دارد.

در این فراز، خداوند ایمان را به درختی پاکیزه تشبیه کرده که ثمرات آن پیوسته به جامعه خیر و برکت می‌بخشد، و در مقابل، کفر را همچون درختی ناپاک دانسته که ریشه ندارد و ثبات و آینده‌ای برایش متصور نیست. دشمن‌شناسی در این آیات از آن جهت اهمیت دارد که دشمن همواره می‌کوشد ایمان ریشه‌دار را متزلزل و کفر بی‌ریشه را پایدار جلوه دهد.

درخت پاکیزه و درخت پلید؛ نماد دوستان و دشمنان حقیقت

در آیه ۲۴، درخت پاکیزه نماد مؤمنان صادق معرفی می‌شود که ریشه ایمانشان در زمین حقیقت استوار و شاخه‌هایشان تا آسمان بلند است. ادامه این تصویر در آیه ۲۵ نشان می‌دهد که چنین ایمانی دائماً میوه می‌دهد و خیر و برکتش به جامعه می‌رسد.

در برابر، آیه ۲۶ درخت پلید را بیان می‌کند؛ همانند کفار و دشمنان که ریشه‌ای در زمین ندارند، ارزش و دوامشان ظاهری است و سرانجام از بین می‌روند. این تمثیل، نقشه دشمن را نیز افشا می‌کند: آن‌ها می‌خواهند ارزش‌های بی‌ریشه را به جای ایمان عرضه کنند و مردم را به درختی وابسته سازند که هیچ ثمری ندارد.