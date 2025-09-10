باشگاه خبرنگاران جوان ـ خدا در سوره مبارکه ابراهیم با ذکر مثالهایی از طبیعت، حقیقت ایمان و بیایمانی را نشان میدهد و از سوی دیگر، پرده از چهره دشمنان برمیدارد. دشمنشناسی در این آیات از آن جهت اهمیت دارد که دشمن همواره میکوشد ایمان ریشهدار را متزلزل و کفر بیریشه را پایدار جلوه دهد.
آیات ۲۵ تا ۳۳ سوره ابراهیم، بخش دیگری از تبیین سنتهای الهی درباره سرنوشت ایمان و کفر است. این آیات با ذکر مثالهایی روشن از درختان و پدیدههای طبیعی، حقیقت ایمان و بیایمانی را نشان میدهد و از سوی دیگر، پرده از چهره دشمنان الهی برمیدارد.در این فراز، خداوند ایمان را به درختی پاکیزه تشبیه کرده که ثمرات آن پیوسته به جامعه خیر و برکت میبخشد، و در مقابل، کفر را همچون درختی ناپاک دانسته که ریشه ندارد و ثبات و آیندهای برایش متصور نیست. دشمنشناسی در این آیات از آن جهت اهمیت دارد که دشمن همواره میکوشد ایمان ریشهدار را متزلزل و کفر بیریشه را پایدار جلوه دهد.درخت پاکیزه و درخت پلید؛ نماد دوستان و دشمنان حقیقتدر آیه ۲۴، درخت پاکیزه نماد مؤمنان صادق معرفی میشود که ریشه ایمانشان در زمین حقیقت استوار و شاخههایشان تا آسمان بلند است. ادامه این تصویر در آیه ۲۵ نشان میدهد که چنین ایمانی دائماً میوه میدهد و خیر و برکتش به جامعه میرسد.در برابر، آیه ۲۶ درخت پلید را بیان میکند؛ همانند کفار و دشمنان که ریشهای در زمین ندارند، ارزش و دوامشان ظاهری است و سرانجام از بین میروند. این تمثیل، نقشه دشمن را نیز افشا میکند: آنها میخواهند ارزشهای بیریشه را به جای ایمان عرضه کنند و مردم را به درختی وابسته سازند که هیچ ثمری ندارد.
تثبیت مؤمنان و تزلزل دشمنانآیه ۲۷ میگوید: «یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ...» خداوند دلهای مؤمنان را با گفتار استوار (شهادت به توحید و حقیقت) ثابت میگرداند، هم در دنیا و هم در آخرت. این در مقابل دشمنانی است که خود در ضلالتاند و تلاش میکنند مؤمنان را به شک و تردید بکشانند. قرآن با صراحت میگوید: دشمن هرچقدر نقشه بکشد، باز هم نهایت کارش گمراهی و سقوط است. این آیه یک پیام مهم در دشمنشناسی دارد: پایداری در برابر دشمن تنها با ریشهدار کردن ایمان ممکن است.فرجام ظالمان؛ فریب دشمن در لباس قدرتآیه ۲۸ و ۲۹ به گروهی اشاره میکند که نعمت خدا را کفران کرده و مردم را به سرای هلاکت کشاندند. این توصیف، دقیقاً منطبق با دشمنانی است که از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده میکنند. آنها در ظاهر حامی جامعه معرفی میشوند، اما در حقیقت مردم را به سمت نابودی و آتش جهنم میبرند. این هشدار روشن است: دشمن ممکن است شعار عدالت و رفاه سر دهد، اما عملش چیزی جز تباهی و محرومیت برای ملتها نیست.دشمن و وارونهنمایی حقیقتآیه ۳۰ میفرماید: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنداداً لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِهِ...»؛ دشمنان خداوند برای او همتایان و شریکانی تراشیدند تا مردم را از مسیر حق منحرف سازند. این روش، یکی از قدیمیترین شگردهای دشمنان است: وارونهنمایی. آنها ارزشهای باطل را به جای حق قرار میدهند و از این طریق، افکار عمومی را منحرف میکنند. درسی که آیه به جامعه امروز میدهد این است که در برابر هر جریان فرهنگی و فکری که بخواهد باطل را در لباس حق عرضه کند، باید هشیار بود.
آیات آفاقی؛ نشانههایی برای دشمنشناسیاز آیه ۳۲ به بعد، خداوند نعمتهای عظیمی همچون آسمانها، باران، میوهها، کشتیها و رودها را یادآوری میکند. این بخش به ظاهر ارتباط مستقیم با دشمن ندارد، اما از نگاه دقیق، پیوند عمیقی میان این آیات و دشمنشناسی وجود دارد.چرا که دشمن همیشه میکوشد نعمتهای الهی را به نام خود مصادره کند و انسان را از یاد خالق غافل سازد. یادآوری نعمتها در حقیقت، سدی در برابر تبلیغات دشمن است. وقتی جامعهای بداند همه امکانات از خداست، دیگر فریب قدرتنمایی دشمنان را نخواهد خورد.در ادامه نکات مهم آیات به صورت خلاصه تقدیم میشود.۱. ایمان ریشهدار همانند درخت پاکیزه، پایداری در برابر دشمن را تضمین میکند.۲. کفر و باطل بیریشهاند؛ دشمن هرچقدر قوی جلوه کند، دوام ندارد.۳. دشمنان همواره تلاش میکنند ایمان را متزلزل سازند، اما خدا دلهای مؤمنان را ثابت نگه میدارد.۴. ظالمان، مردم را با وعدههای دروغین به سمت نابودی میکشانند؛ این یکی از چهرههای دشمن است.۵. دشمن با وارونهنمایی، باطل را جایگزین حق میکند؛ باید حقیقت را شناخت و از فریب آنها در امان ماند.۶. یادآوری نعمتهای الهی، یکی از راههای مقابله با دشمن است؛ چون جامعه را به سرچشمه قدرت واقعی یعنی خداوند متصل میکند.
