وزارت بهداشت و جمعیت نپال اعلام کرد که بیش از ۳۰ نفر در ناآرامیهای نپال جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۱۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه گزارش داد که ۷۱۳ نفر زخمی از بیمارستانها مرخص شدهاند. بیمارستان خدمات عمومی در کاتماندو با ۴۳۶ نفر بیشترین تعداد بیماران را تحت درمان قرار میدهد و پس از آن مرکز ملی تروما با ۱۶۱ نفر و بیمارستان اورست با ۱۰۹ نفر قرار دارند. در مجموع، زخمیها در ۲۸ بیمارستان در سراسر کشور تحت درمان هستند.
وزارت بهداشت نپال از مراکز درمانی خواسته است که در حالت آمادهباش کامل باقی بمانند.
ناآرامیها در کاتماندو و دیگر شهرهای نپال در روزهای دوشنبه و سهشنبه پس از اعتراضات علیه فساد و ممنوعیت رسانههای اجتماعی آغاز شد.
شارما اولی، نخستوزیر استعفا داد. معترضان ساختمانهای دولتی از جمله پارلمان، دیوان عالی و دفتر دادستانی را به آتش کشیدند و به خانههای سیاستمداران و مقامات حمله کردند. درگیریهایی نیز در مرز نپال و هند رخ داد، جایی که ایستهای بازرسی بسته شده بودند.
در ۴ سپتامبر، دولت نپال محدودیتهایی را بر عملکرد چندین برنامه پیامرسان و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی که در بازه زمانی تعیینشده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نشده بودند، اعمال کرد. در ۸ سپتامبر، تظاهرات گستردهای با حضور هزاران معترض در کاتماندو و سایر شهرهای بزرگ در مخالفت با اقدامات دولت آغاز شد. این اعتراضات عمدتاً توسط دانشجویان و فعالان جنبش جوانان نسل Z رهبری میشد. در ۹ سپتامبر، در بحبوحه اعتراضات، مقامات ممنوعیت رسانههای اجتماعی را لغو کردند.
منبع: تاس