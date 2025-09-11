چارلی کرک، فعال راستگرای بانفوذ و متحد ترامپ، هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا هدف تیراندازی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چارلی کرک، فعال رسانه‌ای، مفسر راستگرای آمریکایی و از حامیان مشهور ترامپ در مراسمی در دانشگاه «دره یوتا» هدف گلوله قرار گرفت و راهی بیمارستان شد. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس او را «انسان خوبی» توصیف کرد و از مردم خواست برای او دعا کنند. 

تا کنون، در ارتباط با این حادثه یک مظنون بازداشت شده و وضعیت سلامت «کرک» نامشخص است.

کرک ۳۱ متحد با نفوذ ترامپ و از بنیان‌گذاران «ترنینگ پوینت» بزرگ‌ترین سازمان جوانان محافظه‌کار در آمریکا است. ویدئو‌هایی که مردم با تلفن همراه ضبط و منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که کرک در حال سخنرانی برای عده زیادی از حاضران در یک فضای باز است. در همین حال، ناگهان صدای بلندی شبیه به شلیک گلوله به گوش می‌رسد. کرک دستش را به سمت گردن خود برده و از روی صندلی می‌افتد و حضار فرار می‌کنند. 

گفته شده گلوله از ساختمان مجاور شلیک شده و فعلا یک مظنون در بازداشت پلیس است.

کرک در جلب حمایت جوانان از ترامپ در انتخابات سال گذشته تاثیر زیادی داشت. رویداد‌هایی که او در دانشگاه‌های سراسر آمریکا برگزار می‌کند، معمولا جمعیت زیادی را به خود جلب می‌کند.  او با ۵.۲ میلیون فالوور در شبکه اجتماعی ایکس، صدای موثری برای محافظه‌کاران آمریکایی بوده است. کرک همچنین یک پادکست و برنامه رادیویی دارد و اخیرا مجری یک برنامه در فاکس نیوز بوده است. 

حمله به کرک در بحبوحه افزایش خشونت‌های سیاسی در آمریکا رخ داد. خرداد ماه سال گذشته، ترامپ در جریان یک رویداد انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا، هدف گلوله فردی مسلح قرار گرفت. دو ماه بعد، دومین سوءقصد به جان او توسط ماموران فدرال خنثی شد. افزون بر این، در ماه آوریل فردی وارد خانه «جاش شاپیرو» فرماندار پنسیلوانیا شد و آن را در حالی که خانواده‌اش در خانه بودند، به آتش کشید.

همچنین در خرداد ماه، یک مرد مسلح که خود را به عنوان افسر پلیس در مینه سوتا جا زده بود، ملیسا هورتمن، قانون‌گذار آمریکایی و همسرش را به قتل رساند و سناتور جان هافمن و همسرش را به ضرب گلوله کشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: حامیان ترامپ ، تیراندازی در آمریکا ، خشونت در آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۰ شهريور ۱۴۰۴
کاش این اتفاق برای سگ اعظم ،ترامپ ونتانیاهو هم بیفتد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر علی
۰۸:۴۰ ۲۰ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به ضارب.
۰
۴
پاسخ دادن
