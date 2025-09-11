باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور فرماندهان حماس گفت: کاری که رژیم صهیونیستی علیه قطر انجام داد و حمله به اجلاس فلسطینیان چیز جدیدی نیست چون ماهیت این باند تبهکار کشتار، ترور، قتل و مسائلی از این دست است لذا چیز جدیدی نیست و آخرینش هم نخواهد بود.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اظهار کرد: از این اتفاق چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد چون برخی از این کشورها تصور می‌کردند با ارتباطات خوبی که با آمریکایی‌ها دارند و گاهی رایزنی‌هایی با مقامات صهیونیستی دارند در امان خواهند بود که این درس بزرگی برای آنهاست چون رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند و به هیچ چیز پایبند نیستند و نباید به این ارتباطات دل خوش کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید در سفر چند ماه پیش ترامپ به قطر یک هواپیما به وی اهدا شد و علاوه بر آن خرید میلیاردها دلار سلاح و سرمایه‌گذاری در آمریکا صورت گرفت، اما حمله رژیم صهیونیستی قطعا با اطلاع و با اجازه آمریکایی‌ها بوده است چون رژیم صهیونیستی در منطقه به‌عنوان یک پادگان برای آمریکا کار می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: جهان اسلام باید به خودش بیاید البته موج بیداری در کل دنیا به‌وجود آمده و حمایت‌های مردم از فلسطینیان را در اقصی‌نقاط دنیا شاهد هستیم، اما سران برخی از کشورهای اسلامی یا خود را به خواب زده‌اند و یا اینکه نادیده می‌گیرند و توجهی به این قضیه ندارد لذا باید بیدار شوند و از این موضوع درس عبرت بگیرند و یک حرکت منسجم و متحدی علیه رژیم صهیونیستی داشته باشند چون قطعا اگر متحد و منسجم باشند رژیم صهیونیستی نمی‌تواند چنین تعرض‌هایی به کشورهای اسلامی داشته باشد.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: ما هنوز عضو NPT هستیم و به آن متعهد هستیم. آنچه در مجلس تصویب شد تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی بود آن هم مستند به قوانین و مقرراتی که مرتبط با NPT بود لذا تعلیق همکاری داشتیم و به این دلیل تعلیق کردیم چون مراکز هسته‌ای که زیرنظر آژانس است باید از یک امنیتی برخوردار باشد که این امنیت به‌دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا خدشه‌دار شد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اضافه کرد: متاسفانه آژانس کوچک‌ترین واکنشی در قالب محکومیت نداشت و این مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران بود و ما تعلیق همکاری را داشتیم و گفتیم تا زمانی که امنیت مراکز هسته‌ای و امنیت دانشمندان ما تامین نشود ما همکاری با آژانس را تعلیق می‌کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: وقتی کشوری مثل ما که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد آژانس انرژی اتمی در مراکز هسته‌ای دوربین نصب می‌کند و بازرس می‌فرستد و مسئولان سازمان انرژی اتمی باید گزارش‌های دوره‌ای به آژانس بدهند. ما علاوه بر این موارد به‌صورت داوطلبانه همکاری بیشتری داشتیم که همه اینها به حالت تعلیق درآمده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: در قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی یک شرایطی را گفتیم و امکان اینکه همکاری ادامه پیدا کند وجود دارد البته در شرایطی که سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد مبنی براینکه شرایط جدید شرایطی است که مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما امنیتشان تامین است منتها باید این گزارش در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود چون مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی اعتبار قانونی دارد که به تایید رهبری برسد و در چنین شرایطی می‌توانیم ادامه همکاری با آژانس را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام احمدی گفت: این اتفاقی که در قاهره با واسطه‌گری مصر بین ایران و آژانس انرژی اتمی افتاده این است که در آنجا گفتند با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده است ما باید یک چارچوب جدیدی را برای همکاری تعریف کنیم و روال گذشته را نداریم چون آن شرایط از بین رفته است بنابراین با توجه به شرایط جدید ما تفاهم کنیم و همکاری داشته باشیم و در این چارچوبی که تعیین شد به صراحت تاکید کردند قوانینی که مربوط به مجلس شورای اسلامی برای تعلیق است با ملاحظه آن قانون این چارچوب تنظیم می‌شود یعنی هرگونه اقداماتی که در آینده می‌خواهد براساس این چارچوب مورد عمل قرار بگیرد مواردی است که باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در آنجا مطرح شد که اگر یک موقعی به کشور تعرض صورت بگیرد این همکاری قطع می‌شود لذا می‌تواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد البته نه اینکه ما فکر کنیم که این قرارداد صددرصد تضمین می‌کند چون باید گفت مسائل بین‌الملل که امروز مورد عمل قرار می‌گیرد قرارداد و ضوابط نیست چون اینها برخلاف قوانین و ضوابط بین‌المللی عمل می‌کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا زمانی که عضو NPT هستیم ناچاریم در قالب این همکاری‌ها عمل کنیم البته همکاری‌هایی که شرایط ما را تبیین کند و امنیت مراکز و دانشمندانمان را تامین کند را می‌توانیم ادامه دهیم.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس ااظهار کرد: این توافق می‌تواند در جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه موثر باشد و باید تلاش شود که اسنپ‌بک را عملی نکنند.