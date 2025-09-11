باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شبکه‌ای بی سی نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اولین واکنش خود به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان، این اقدام را "غیرقابل توجیه" خواند.

این رویداد پیش از این توسط مقامات نظامی لهستان و رهبران اروپایی محکوم شده بود.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ماجرای روسیه و نقض حریم هوایی لهستان با پهپاد‌ها چیست؟ ها، دوباره شروع می‌کنیم!».

این درحالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ به زودی با کارول ناوروکی، همتای لهستانی خود صحبت خواهد کرد.

یک مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ و کاخ سفید در حال پیگیری گزارش‌های رسیده از لهستان هستند و برنامه‌ریزی‌هایی برای گفت‌وگوی رئیس‌جمهور ترامپ با رئیس‌جمهور ناوروکی در امروز وجود دارد.»

یک مقام کاخ سفید نیز به شبکه خبری‌ای‌بی‌سی‌نیوز گفت که قرار است ترامپ روز چهارشنبه با کارول ناوِروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان گفت‌و‌گو کند.

این مقام افزود که ترامپ و کاخ سفید "گزارش‌های رسیده از لهستان را به دقت پیگیری می‌کنند. "

منبع: ایرنا