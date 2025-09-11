باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از خبرگزاری د. پ. آ آلمان، مرتس چهارشنبه در پی گزارشها درباره نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسیه گفت: روسیه جان افراد در یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است.
وی این حادثه در لهستان را بخشی از مجموعه اقدامات تحریکآمیز روسیه در منطقه دریای بالتیک و جناح شرقی ناتو نامید.
مرتس افزود: دولت آلمان اقدام تهاجمی روسیه را با شدیدترین لحن محکوم میکند.
صدراعظم آلمان گفت: لهستان و متحدانش در ناتو توانستند این خطر را در زمانی مناسب شناسایی و حذف کنند.
به گفته مرتس، ناتو همچنان برای دفاع از خود آماده باقی میماند.
مقامهای لهستانی اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپادهای روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.
«دونالد توسک» نخست وزیر لهستان مدعی شد که همه این پهپادها از بلاروس وارد کشورش شدند.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه در بیانیهای به اخبار ورود پهپادهای این کشور به حریم هوایی لهستان واکنش نشان داد و نوشت: هیچ قصدی برای درگیری با هیچ هدفی در قلمرو لهستان وجود نداشت.
این بیانیه افزود: بُرد پروازی پهپادهای روسیه از ۷۰۰ کیلومتر فراتر نمیرود.
در همین حال خبرگزاری تاس نوشت که وزارت خارجه لهستان یادداشت اعتراضی را تسلیم نماینده سفارت روسیه در ورشو کرد.
منبع: ایرنا