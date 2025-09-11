منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۷۲ فلسطینی بر اثر آتش‌گشودن ارتش رژیم صهیونیستی به سوی مردم به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که ۵۳ تن از این شهدا تنها در شهر غزه شهید شدند.

همزمان با انتشار این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین مستقر در غزه شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ را اعلام کرد که در جریان آن ۶۴ هزار و ۶۵۶ تاکنون شهید شدند.

از زمان آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸ نفر شهید و ۵۱ هزار و ۴۶۲ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۴هزار و ۶۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۵۰۳ نفر رسید.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهدای غزه ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین درباره تشدید حملات اسرائیل به غزه
حمله موشکی یمن به اسرائیل
واکنش قطر به تهدیدات نتانیاهو: میزبانی دوحه از حماس در چارچوب تلاش برای صلح است
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
حجت‌الاسلام احمدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تا زمانی که عضو NPT هستیم ناچاریم با آژانس انرژی اتمی همکاری کنیم/ قرارداد با آژانس طبق قانون مجلس بسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
پدافند هوایی یمن حملات اسرائیل به صنعا و الجوف را خنثی کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
آخرین اخبار
حمله موشکی یمن به اسرائیل
شهادت ۷۲ فلسطینی در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
اتحادیه اروپا: روسیه ثبات منطقه‌ای و صلح بین‌المللی را تهدید می‌کند
لاوروف حمله اسرائیل به قطر را قاطعانه محکوم کرد
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
درگیری بین نیرو‌های قسد و ارتش سوریه ۲ کشته و سه زخمی برجای گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه نظامی ۸۹۳ میلیارد دلاری موافقت کرد
واکنش قطر به تهدیدات نتانیاهو: میزبانی دوحه از حماس در چارچوب تلاش برای صلح است
امارات حضور اسرائیل در کنفرانس امنیتی دبی را ممنوع کرد
رایزنی تلفنی مکرون با ترامپ و امیر قطر درباره تحولات خاورمیانه
آلمان، روسیه را به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه بالتیک متهم کرد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
اختلافات عمیق در دیدار هرتزوگ و استارمر در لندن
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
حزب‌الله لبنان حمله رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
زلنسکی: باید یک سپر هوایی موثر بر فراز اروپا ایجاد کنیم
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
ادامه وقاحت نتانیاهو: مقامات حماس را از قطر اخراج کنید
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس
هفته وحدت فرصتی برای بازشناسی پیامبر + فیلم
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
جشن خانوادگی امت احمد در مشهد برگزار شد + فیلم
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
روسیه ادعای نقض حریم هوایی لهستان را رد کرد
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند