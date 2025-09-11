باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، براساس نتایج یک مطالعه ۲۳ ساله بر روی بیش از نیم میلیون نفر در ایالات متحده، مشخص شد که مصرف مداوم غذا‌های فوق‌فراوری شده مانند نوشابه‌های شیرین و گوشت‌های فراوری شده، با افزایش حدود ۱۰ درصدی خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی و دیابت ارتباط مستقیم دارد. این ارتباط حتی با حذف کردن عواملی، چون وزن، مصرف دخانیات و کیفیت کلی رژیم غذایی همچنان پابرجا است که نشان‌دهنده احتمال وجود اثرات زیان‌بار منحصر به این نوع موادغذایی است.

نتایج یک مطالعه گسترده نشان می‌دهد، مصرف غذا‌های فوق‌فراوری شده در سالمندان با افزایش خطر مرگ زودرس همراه است. براساس این گزارش‌ها، افرادی که بیشترین میزان مصرف غذا‌های فوق فراوری شده را داشته‌اند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف این نوع مواد غذایی را داشته‌اند، ۱۰ درصد بیشتر در معرض خطر مرگ طی دو دهه آینده قرار داشته‌اند. این پژوهش بیش از نیم میلیون بزرگسال آمریکایی را به مدت ۳۰ سال بررسی کرده است که آن را به یکی از بزرگترین مطالعات در نوع خود تبدیل می‌کند. پژوهشگران دریافته‌اند که مصرف بیشتر غذا‌های فوق فراوری شده با افزایش اندک، اما قابل توجهی از مرگ‌ومیر‌های ناشی از همه علل مرتبط است؛ به ویژه مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی و دیابت. با این حال، هیچ ارتباط مشخصی با مرگ‌های مرتبط با سرطان مشاهده نشد.

یافته‌های این مطالعه با مجموعه گسترده‌ای از پژوهش‌های پیشین هم راستا هستند؛ از جمله مطالعات مشاهده‌ای و تجربی، که نشان می‌دهند مصرف غذا‌های فوق فراوری شده تاثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت و طول عمر انسان دارد.

این پژوهش در میانه دهه ۱۹۹۰، داده‌های بیش از ۵۴۰ هزار نفرکه اطلاعاتی درخصوص نوع رژیم غذایی خود ارائه داده‌اند و در بازه سنی ۵۰ تا ۷۱ سال قرار داشته‌اند را مورد بررسی قرار داده است. از زمان گردآوری داده‌ها تاکنون، بیش از نیمی از افراد شرکت‌کننده در این مطالعه فوت کرده‌اند؛ پژوهشگران نرخ مرگ و میر را درمیان افرادی که بیشترین میزان مصرف غذا‌های فوق فراوری شده را داشتند با کسانی که کمترین میزان مصرف را گزارش کرده بودند، مورد مقایسه قرار دادند. همچنین، آنها به بررسی انواع مختلف این دسته از مواد غذایی پرداختند تا مشخص کنند کدام یک از آنها، بیشترین تاثیر منفی را برسلامت دارند.

مشاهده شد گوشت‌های فوق‌فراوری شده و نوشیدنی‌های شیرین‌شده مانند زیرگروه‌هایی از غذا‌های فوق‌فراوری شده هستند که بیشترین ارتباط را با خطر مرگ‌ومیر نشان می‌دهند. پیروی از رژیم‌غذایی با مصرف محدود این موادغذایی، به عنوان راهبردی موثر در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت عمومی توصیه شده است. راهنمای تغذیه‌ای ایالات متحده، توصیه می‌کند که مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر و گوشت‌های فراوری شده مانند هات‌داگ، سوسیس و گوشت‌های بسته بندی شده محدود شود.

در این مطالعه، پژوهشگران از چندین روش مختلف برای طبقه بندی میزان فراوری مواد غذایی گوناگون استفاده کردند. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه بسامد مصرف مواد غذایی به انواع خاص غذا‌ها و ترکیبات تشکیل‌دهنده آنها تفکیک شدند. همچنین با بهره‌گیری از اجماع نظر متخصصان، اجزای رژیم غذایی بر اساس چارچوب طبقه بندی NOVA که میزان فراوری مواد غذایی را معیار قرار می‌دهد، دسته‌بندی شدند.

پژوهشگران همچنین متغیر‌های دیگری را که می‌توانند خطر مرگ را در افراد افزایش دهند مانند مصرف دخانیات و چاقی در مدل تحلیلی خود لحاظ کردند. نتایج نشان داده‌اند افرادی که مصرف بالاتری از غذا‌های فوق‌فراوری شده داشتند، معمولا دارای شاخص توده بدنی بالاتر و امتیاز پایین‌تری در شاخص تغذیه سالم بودند. با این حال، نتایج تحلیل‌ها نشان دادند که متغیر‌های مذکور قادر به تبیین ارتباط میان مصرف غذا‌های فوق‌فراوری شده و افزایش خطر مرگ‌ومیر نبودند، چراکه این ارتباط حتی در میان افرادی با کیفیت رژیم‌غذایی مطلوب و یا نامطلوب و همچنین در میان افراد دارای وزن طبیعی و یا مبتلا به چاقی نیز همچنان برقرار بود.