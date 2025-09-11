باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پروژه استراتژیک احداث سیل‌بند‌های خاکی پیرامونی این منطقه با حمایت و سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال در فاز دوم به بهره‌برداری رسید.

این پروژه عظیم که با هدف اصلی حفاظت از تأسیسات، امکانات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در سایت صنایع انرژی‌بر لامرد در برابر تهدید سیلاب‌های مخرب زمستانی اجرا شد، نمونه‌ای بارز از تعامل سازنده و سرمایه‌گذاری هوشمندانه سازمان ایمیدرو در توسعه زیرساخت‌های پایدار در مناطق ویژه اقتصادی کشور است.

سید امیر برهانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با تقدیر از حمایت‌های سازمان ایمیدرو در این پروژه حیاتی، اظهار داشت: توانستیم بر یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی توسعه منطقه، یعنی سیلاب‌های فصلی که در سالیان گذشته تهدیدی جدی محسوب می‌شد، غلبه کنیم. این همکاری سرآغازی برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود.

این طرح حیاتی در فاز دوم با هدف جلوگیری از ورود سیلاب‌های فصلی با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله به درون منطقه، که در پهنه سیل‌گیر دشت لامرد و در بستر سیلابی رودخانه مهران شور واقع شده، در چهار بخش شمالی، جنوبی، غربی و میانی و با پشتیبانی ایمیدرو اجرا گردید و همچنین در فاز‌های بعدی بصورت دایک‌های پیرامونی کل سایت اجرا خواهد شد.

عملیات اجرایی آن شامل احداث کانال‌های هدایت سیلاب و تکمیل دایک‌های سیل‌بند خاکی پیرامونی و میانی است.

با بهره‌برداری از این پروژه که با سرمایه‌گذاری و حمایت ایمیدرو محقق شد، زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار صنعتی، ایمن‌سازی شده و آرامش خاطر لازم برای فعالان اقتصادی این منطقه استراتژیک فراهم گردیده است.