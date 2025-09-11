باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عایرضا صحرائیان، در تشریح پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو شیراز به آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام گفت: در این زمینه جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز، معاون حمل و نقل و ترافیک و معاون عمرانی و فنی‌مهندسی شهرداری، در دفتر معاونت توسعه حرم مطهر برگزار و طی آن هم‌افزایی و هماهنگی‌های مفیدی در راستای رفع موانع و پیشرفت بهتر پروژه انجام شد و اِن‌شاءالله با همکاری یکدیگر و حمایت‌های ویژه تولیت معزز آستان مقدس، امام جمعه محترم شیراز، استاندار فارس، شهردار و اعضای شورای شهر، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام خواهد رسید.

او اظهار کرد: از ابتدای انتصاب حجت الاسلام و المسلمین کلانتری به عنوان تولیت آستان مقدس، پیرو تأکید ایشان بر تکریم هرچه بیشتر زائران و مجاوران سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم السلام و تسهیل راه‌های دسترسی زوّار گرانقدر به این بارگاه منور، جلسات مستمری توسط تیم مشاورین فنی حرم مطهر برگزار و نتایج کارشناسی برای شهرداری ارسال شد، و در ادامه جلسات تخصصی در شورای ترافیک استان فارس با حضور استاندار فارس، شهردار و اعضای شورای شهر، برگزار شد.

معاون توسعه حرم مطهر، در خصوص پروژه اتصال خطوط مترو به آستان مقدس، گفت: پروژه داری ۲۷۰۰ متر طول و مشتمل بر ۶ ایستگاه می‌باشد که ۲ ایستگاه به صورت مستقیم، مردم را به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام می‌رساند؛ ایستگاه نخست در پایانه شهید آیت الله دستغیب در مجاورت ورودی بست شهید آیت الله دستغیب است و ایستگاه دوم در محل پارکینگ زائر ۱، مجاور ورودی باب الرضا (ع) است. همچنین همشهریان عزیز می‌توانند ازطریق ۴ ایستگاه دیگر مترو، به اماکن تاریخی و بازار‌های سنتی شیراز وارد شوند و هم‌زمان با توفیق زیارت حرم مطهر، از سایر اماکن دیدن کنند.

صحرائیان، تصریح کرد: با اجرای این طرح، اِن‌شاءالله حرم مطهر از بن‌بست خارج خواهد شد و نه‌تنها راه‌های دسترسی به این مکان مقدس افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه باعث تسهیل ورود گردشگران به محدوده ۳۸۰ هکتاری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز خواهد شد. با اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، مردم می‌توانند از نقاط مختلف شهر با مترو و نهایتاً توسط اتوبوس‌های برقی زیرزمینی، خود را به حرم مطهر و بافت تاریخی شیراز برسانند.

صحرائیان، پیرامون میزان پیشرفت فیزیکی و زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: این پروژه تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سه جبهه کاری فعال است. برآورد امسال این پروژه، پنج هزار میلیارد تومان است و یکی از بزرگترین پروژ‌های ملی در اطراف آستان‌های مقدس می‌باشد. زمان در نظر گرفته شده برای این پروژه، ۴۰ ماه است، البته امیدوارم هستیم با تامین منابع مالی و اعتباری، شاهد بهره‌برداری زودتر از موعد این پروژه باشیم.

او در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه این پروژه هیچ تأثیر منفی بر بافت تاریخی ندارد، گفت: تولیت آستان مقدس، همواره بر صیانت از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر، تأکید دارند. این پروژه زیرسطحی می‌باشد و هیچ آثار تخریبی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده شیراز ندارد. حتی شهرداری شیراز قراردادی با دانشگاه شیراز و افراد متخصص در زمینه باستان‌شناسی، منعقد کرده و آنها نیز تایید کرده‌اند که این پروژه هیچگونه اثر منفی بر بافت تاریخی اطراف حرم مطهر نخواهد داشت؛ لذا با توجه به اینکه کار در عمق زمین صورت می‌گیرد این نکته باعث می‌شود که در سطح و در بافت تاریخی اطراف آستان مقدس، هیچ مشکل و تخریبی به وجود نیاید.

معاون توسعه حرم مطهر، در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه ملی و بزرگ، در عین حالیکه باعث تسهیل راه‌های دسترسی زائران به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام به عنوان نگین تاریخی شهر شیراز خواهد شد، کمک بزرگی برای موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نیز خواهد بود، تا در مواقعی که به هر دلیلی حرم مطهر و شهر شیراز دچار تهدید می‌شوند، مردم بتوانند از ایستگاه‌های مترو به عنوان پناهگاه و منطقه امن استفاده کنند.