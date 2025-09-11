قطر یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان اجلاس اضطراری کشور‌های عربی-اسلامی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق دعوتنامه رسمی که روز پنجشنبه برای رسانه‌ها از جمله خبرگزاری قطر ارسال شد، قطر یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان اجلاس اضطراری کشور‌های عربی-اسلامی خواهد بود تا در مورد تلاش اسرائیل برای حذف رهبری حماس در جریان سفر آنها به دوحه بحث کنند.

دوحه مدتی است که به عنوان میانجی برای آتش بس غزه و تبادل اسرا عمل می‌کند و معتقد است که اسرائیل با اقدام خود «هرگونه شانس صلح» را تضعیف کرده است.

در همین حال، گزارش شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که دیگر به قطر، متحد واشنگتن در خلیج فارس، حمله نکند.

منبع: الجزیره

